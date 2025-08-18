53 perce
Akinek aranya van, annak pénze is van? llyen feltételekkel kaphatsz gyorskölcsönt vagy vásárolhatsz aranyékszert (galéria)
Nemsokára kezdődik az iskola, s ilyenkor több családnak jelenthet gondot a nagyobb összegű kiadás. A BÁV Zálog gyorskölcsön szolgáltatása megoldás lehet erre és természetesen más élethelyzetekre is, másfelől befektetési arany ugyancsak vásárolható a fiókokban. Zalaegerszegen érdeklődtünk, ahol megtudtuk azt is, hogy milyen feltételekkel veszik át a zálogtárgyakat.
Németh Nikolett a zalaegerszegi fiókban mutatja a divatos aranyékszereket.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Jelenleg 76 BÁV zálogfiók működik országszerte, így a legtöbb megyeszékhelyen és számos városban könnyen elérhetik a szolgáltatásokat az ügyfelek. A zálogkölcsön mellett a hazai ékszer- és aranypiac meghatározó szereplője, számos visszatérő vásárlóval. A klasszikus szolgáltatások mellett törekszenek a megújulásra. A zálogkölcsönzés során a korszerű digitális megoldások ugyancsak megtalálhatók a kínálatban. Első lépésként minden zálogfiókban lehetőséget teremtettek arra, hogy a hozzájuk fordulók ne csak készpénzben, hanem bankkártyával is fizethessenek. Ezenkívül a honlapon, online is tájékozódhat bárki, hogy aktuálisan mennyi zálogkölcsönt folyósítanak az aranyékszerre, illetve arról is, hogy mennyit kell a futamidő végén visszafizetni. Jelenleg 8 budapesti és 2 vidéki fiókban érhető el az okoseszközökre – például okostelefonra, tabletre, okosórára, játékkonzolra, fejhallgatóra vagy hangszóróra – a gyors pénzügyi segítség. Zalaegerszegen egyelőre még csak nemesfémet vesznek át, azonban terveik szerint a közlejövőben bővítik az okoseszközt elfogadó zálogfiókok számát, másrészt pedig az elfogadható eszközök körét is. A zalai fiókban befektetési arany is vásárolható, rendelhető.
A filmekből ismert aranytömb a valóságban sokkal diszkrétebb, így néz ki a befektetési arany
Zalaegerszegen a fiókvezető, Németh Nikolett állt rendelkezésünkre, aki először a befektetési aranyat mutatta meg. Ne a filmekben látott aranytömbökre gondoljunk, a mai befektetési arany kompakt, lapos formában érkezik, s könnyedén elfér a tenyerünkben. A kettő grammos „aranytömb” ára most 80 ezer forint körül van, mindig az adott napi árfolyamon kapható. Ezenkívül hatalmas a választék aranyékszerekben a zalaegerszegi üzletben.
- Általánosságban elmondható, hogy az arany árának folyamatos növekedése ellenére is élénk a kereslet az aranyékszerek iránt. Sokan nemcsak viselési céllal, hanem befektetésként is vásárolják ezeket. Emellett az új ékszerek között egyre nagyobb az érdeklődés a könnyebb, mégis mutatós és divatos darabok iránt, amelyek az új gyártási technológiáknak köszönhetően alacsonyabb súllyal is esztétikusak. Ezek az ékszerek jellemzően kedvezőbb áron érhetőek el az újakhoz képest, így kifejezetten keresettek a vásárlók körében, sőt, több törzsvásárlónk van, akik ezeket a darabokat keresik – felelte érdeklődésünkre Nikolett.
Az arany mellett az ezüst is favorit
Nikolett azt is elárulta, hogy van különbség a BÁV fiókok kínálatában, de nem a főváros-vidék viszonylatában, inkább az egyes fiókok sajátos vásárlóközönsége és az egyedi igényeik miatt. A kereslet földrajzilag változhat: van, ahol inkább inkább a fehér színű aranyat kedvelik, máshol bizonyos motívumok vagy stílusok a népszerűbbek. Éppen ezért más ékszerek találhatók a zálog- és ékszerfiókokban és más a kínálat az ékszergalériáikban.
- Érdekes trend, hogy megnőtt a kereslet a nagyobb súlyú ezüstékszerek iránt. Azok a vásárlóink, akik kifejezetten feltűnőbb, divatos darabokat keresnek, sok esetben ezüstből választanak, míg aranyból inkább az időtálló, klasszikus stílusú ékszerek népszerűbbek ebben a kategóriában – felelte a fiókvezető.
A BÁV értékesítők felkészültek, hiszen elengedhetetlen részükről
- a nemesfémek,
- drágakövek,
- ékszertípusok ismerete, valamint a hiteles tájékoztatás képessége, mivel gyakran nemcsak esztétikai, hanem érték- és befektetési szempontból is jelentős tárgyakról van szó.
Gyorskölcsön: ilyen feltételekkel juthatunk hamar pénzhez
- A BÁV zálogkölcsönt jellemzően azok veszik igénybe, akik gyors pénzügyi megoldást keresnek, de nem szeretnének vagy nem tudnak banki hitelhez folyamodni. Ugyanakkor fontos számukra, hogy a szolgáltatás megbízható, átlátható és korrekt feltételekkel működjön. A BÁV-nál az átlagosnál szélesebb körben fogadunk el tárgyakat zálogkölcsön fedezeteként, de kétségtelen, hogy máig töretlen az aranyékszer népszerűsége. Ügyfeleink többsége aranyékszereit váltja átmenetileg készpénzre, ha sürgősen pénzre van szüksége. Emellett egyre gyakoribb a befektetési célú aranytömb elzálogosítása is, különösen a magas aranyárak idején. Néhány kijelölt BÁV fiókokban műtárgyakat, porcelánokat, festményeket vagy akár okoseszközöket is elfogadunk zálogként – tájékoztatott Nikolett.
A zálogkölcsön tehát gyors és egyszerű megoldást kínál. Ennek legfőbb oka, hogy a zálogkölcsönt felvevő személy jövedelmi helyzetét vagy fizetőképességét nem vizsgálják, kizárólag a zálogtárgy értéke számít. Amennyiben annak minősége megfelelő, akkor a zálogkölcsön akár pár percen belül folyósítható. BÁV zálogkölcsönt bárki igényelhet, aki nagykorú, érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezik, és a zálogtárgy tulajdonosa. A kölcsön mellé zálogjegyet állítanak ki, amely bemutatóra szóló, egy példányban készült értékpapír. A kölcsön visszafizetésének futamideje az ügyfél választása szerint 30, 60 vagy 90 nap lehet. Ezt követően is van egy úgynevezett türelmi idő, amin belül a kölcsön még rendezhető. Korábbi cikkünkben a Corner Ékszer és Zálogházat kerestük fel, náluk a porcelántárgyak voltak a legkeresettebbek, de az ékszerek is kedveltek.
