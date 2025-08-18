Akinek aranya van, annak pénze is van? llyen feltételekkel kaphatsz gyorskölcsönt vagy vásárolhatsz aranyékszert (galéria)

Jelenleg 76 BÁV zálogfiók működik országszerte, így a legtöbb megyeszékhelyen és számos városban könnyen elérhetik a szolgáltatásokat az ügyfelek. A zálogkölcsön mellett a hazai ékszer- és aranypiac meghatározó szereplője, számos visszatérő vásárlóval. A klasszikus szolgáltatások mellett törekszenek a megújulásra. A zálogkölcsönzés során a korszerű digitális megoldások ugyancsak megtalálhatók a kínálatban. Első lépésként minden zálogfiókban lehetőséget teremtettek arra, hogy a hozzájuk fordulók ne csak készpénzben, hanem bankkártyával is fizethessenek. Ezenkívül a honlapon, online is tájékozódhat bárki, hogy aktuálisan mennyi zálogkölcsönt folyósítanak az aranyékszerre, illetve arról is, hogy mennyit kell a futamidő végén visszafizetni. Jelenleg 8 budapesti és 2 vidéki fiókban érhető el az okoseszközökre – például okostelefonra, tabletre, okosórára, játékkonzolra, fejhallgatóra vagy hangszóróra – a gyors pénzügyi segítség. Zalaegerszegen egyelőre még csak nemesfémet vesznek át, azonban terveik szerint a közlejövőben bővítik az okoseszközt elfogadó zálogfiókok számát, másrészt pedig az elfogadható eszközök körét is. A zalai fiókban befektetési arany is vásárolható, rendelhető.

Íme a modern befektetési arany, ami nem úgy néz ki, mint a filmeken.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A filmekből ismert aranytömb a valóságban sokkal diszkrétebb, így néz ki a befektetési arany

Zalaegerszegen a fiókvezető, Németh Nikolett állt rendelkezésünkre, aki először a befektetési aranyat mutatta meg. Ne a filmekben látott aranytömbökre gondoljunk, a mai befektetési arany kompakt, lapos formában érkezik, s könnyedén elfér a tenyerünkben. A kettő grammos „aranytömb” ára most 80 ezer forint körül van, mindig az adott napi árfolyamon kapható. Ezenkívül hatalmas a választék aranyékszerekben a zalaegerszegi üzletben.

- Általánosságban elmondható, hogy az arany árának folyamatos növekedése ellenére is élénk a kereslet az aranyékszerek iránt. Sokan nemcsak viselési céllal, hanem befektetésként is vásárolják ezeket. Emellett az új ékszerek között egyre nagyobb az érdeklődés a könnyebb, mégis mutatós és divatos darabok iránt, amelyek az új gyártási technológiáknak köszönhetően alacsonyabb súllyal is esztétikusak. Ezek az ékszerek jellemzően kedvezőbb áron érhetőek el az újakhoz képest, így kifejezetten keresettek a vásárlók körében, sőt, több törzsvásárlónk van, akik ezeket a darabokat keresik – felelte érdeklődésünkre Nikolett.