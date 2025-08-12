„Áldd meg, Isten!” Erdélyi papköltő járt Zalában, aki bemutatta verseit

Baricz Lajos templomépítő munkája mellett sokat tesz a határon túli magyarok közösségeiért, s jótékonykodása ugyancsak közismert. A zalaegerszegi bibliotékában dr. Gyimes Endre köszöntötte az atyát, aki több mint négy évtizede szolgál papként Erdélyben. A találkozón az egyházi újságíró és szentszéki tanácsos saját verseiből adott elő, amelyek a hazaszeretetről, a hitről s szülőföldjéről szóltak. A körútra elkísérte Simon Kinga kántor, aki családja közreműködésével tolmácsolta a papköltő megzenésített verseit.











