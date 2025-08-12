47 perce
„Áldd meg, Isten!” Erdélyi papköltő járt Zalában, aki bemutatta verseit
Baricz Lajos „Áldd meg, Isten!” című kötetét ismerhette meg a közönség múlt héten pénteken Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A több mint 70 verses- és prózakötetet jegyző, Marosszentgyörgyön élő papköltő néhány nappal előtte Zalaszentgyörgyre is ellátogatott. Ott a testvértelepülések 25 éves jubileumát ünnepelték meg a könyvbemutatóval.
Baricz Lajos aktív közéleti és kulturális szerepet vállal, miközben termékeny költő. A kötetbemutatón Tóth Renáta könyvtárigazgató, dr. Gyimesi Endre, Baricz Lajos, Simon Kinga, Simon Janka és Sándor Zsombor.
Fotó: Seres Peter
Baricz Lajos templomépítő munkája mellett sokat tesz a határon túli magyarok közösségeiért, s jótékonykodása ugyancsak közismert. A zalaegerszegi bibliotékában dr. Gyimes Endre köszöntötte az atyát, aki több mint négy évtizede szolgál papként Erdélyben. A találkozón az egyházi újságíró és szentszéki tanácsos saját verseiből adott elő, amelyek a hazaszeretetről, a hitről s szülőföldjéről szóltak. A körútra elkísérte Simon Kinga kántor, aki családja közreműködésével tolmácsolta a papköltő megzenésített verseit.