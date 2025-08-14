Szörnyű tragédia! Autó csapódott vonatnak, az utasokat pótlóbusz viszi Nagykanizsáig

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint összeütközött egy vonat és egy személyautó Nagypeterd és Rózsafa között, a vasúti átjáróban. A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Társportálunk sokkoló beszámolót készített a tragédiáról, melyben két ember vesztette életét, a részletek itt olvashatók.

Baleset: megsérült a vonat az ütközéstől

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a Pannónia InterRégiók megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.

Pótlóbuszok akcióban

Szintén fontos tudnivalót is megosztottak az utasokkal. E szerint a fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös Volán-járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is. A Barcsról 11:38-kor Pécsre és a Pécsről 13:23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.

A Barcs–Pécs pótlóbusz megállóhelyei: