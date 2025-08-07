augusztus 7., csütörtök

43. Lidl Balaton-átúszás

1 órája

Friss: megtartják az idei Balaton-átúszást! Lehet még nevezni

Címkék#rendezvény#balaton átúszás#hőmérséklet

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező, Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy 2025. augusztus 9-én szombaton megtartják a 43. Lidl Balaton-átúszást.

Zaol.hu

A szombati előrejelzés szerint a reggeli órákban gyenge (5-10 km/h) változó irányú légmozgás várható. A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy  délnyugati befújás zavarhat meg, amely csak kissé megélénkülő (15-20 km/h) légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul - tették közzé a szervezők.

Forrás: Facebook/Balaton-átúszás

Újra lehet nevezni

Az időpont új lehetőséget is jelent: augusztus 9-re újra megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 km-es féltávra is!

Nevezési lehetőség ide kattintva

 

