1 órája
Friss: megtartják az idei Balaton-átúszást! Lehet még nevezni
A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező, Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy 2025. augusztus 9-én szombaton megtartják a 43. Lidl Balaton-átúszást.
A szombati előrejelzés szerint a reggeli órákban gyenge (5-10 km/h) változó irányú légmozgás várható. A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhat meg, amely csak kissé megélénkülő (15-20 km/h) légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul - tették közzé a szervezők.
Újra lehet nevezni
Az időpont új lehetőséget is jelent: augusztus 9-re újra megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 km-es féltávra is!
Nevezési lehetőség ide kattintva!