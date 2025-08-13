Oldalszél, hullámok, kilométerek – a nagykanizsai fogorvosnő, aki nem adta fel a Balaton közepén (galéria)

A Balaton-átúszás teljes távjára, az 5,2 kilométerre először 1988-ban nevezett néhány orvos ismerősével együtt. A kihívás akkor sikerült, ráadásul nagy élményt jelentett dr. Muczer Marianna számára. Mivel imádja a Balatont, a következő években is rendszeresen benevezett. Csak a gyermekei születésének idejére hagyta abba, aztán újra rákapott az ízére. Elmondása szerint, amikor kiszámolta, hogy már közel jár a 20. alkalomhoz, "rákapcsolt" és szerette volna elérni a jubileumot.

Dr. Muczer Marianna fogorvos 20. alkalommal vett részt a Balaton-átúszáson, jelenlegi és korábbi érmeit is megmutatta

Fotó: Szakony Attila

Balaton-átúszás: volt idő, amikor nehezebben lehetett teljesíteni

– Az évek múlásával szerencsére az időeredményem nem változott: a mostani 2 óra 32 perc és 14 másodperc körül mozgott mindig – fűzte hozzá a 63 éves fogorvosnő. – Egyik alkalommal az erős északi szélben a hullámok sokat segítettek, akkor 2 óra 6 perc alatt teljesítettem a Révfülöp és Balatonboglár közötti távot. Viszont néhány éve oldalszélben úsztunk, az eléggé megnehezítette a helyzetet, akkor 3 órás időeredményem született. Akkoriban sokakat kellett kimenteni a vízből, nehézséget okozott a teljesítés.

A balatonboglári Gömbkilátóval díszített érem, melyet mindenki megkapott, aki teljesítette a távot

Fotó: Szakony Attila

Ezekre a készségekre és képességekre van szükség a Balaton-átúszáshoz:

úszótudás

nyílt vízi, monoton úszásban szerzett tapasztalat

kitartás

fizikális felkészültség

mentális frissesség

Dr. Muczer Marianna rengeteg ereklyét őriz az utazásairól

Fotó: Szakony Attila

Fittség, mozgással

Dr. Muczer Marianna nagyon odafigyel arra, hogy állandóan mozogjon, sportoljon és fitt maradjon. Egyik fiával minden évben szintén keresztben, Tihany és Zamárdi között átevezik a Balatont, ami 8 kilométeres túra. Rendszeresen úszik és túrázik gyalog vagy kerékpárral.

Szereti a hegyeket

– Az eltelt évek során 73 országban (!) jártam már, megmásztam Tanzániában a Kilimandzsárót, teljesítettem az az Annapurna kört, melyet régóta Nepál legjobb túrájának és a világ egyik klasszikus gyalogtúrájának tartanak – mesélt tovább. – Az Everest alaptáborába is eljutottam, ami 5360 méteren van. Az állandó kihívás hajt, amiben le kell győznöm olykor saját magam, amikor megvan, teljesítettem, akkor nagyon jó érzéssel tölt el. Nagyon szerettem 19 évvel ezelőtt az overland (vagyis terepjárós) túrát, mely egy izgalmas módja volt az afrikai kontinens felfedezésének, sok kalanddal. Jártunk már az El Camino (Szent Jakab-út) 860 kilométeres francia túráján kerékpárral, most pedig a portugál túrájára megyek szintén kerékpárral, az 560 kilométer leküzdése lesz.