2 órája
Oldalszél, hullámok, kilométerek – a nagykanizsai fogorvosnő, aki nem adta fel a Balaton közepén (galéria)
A 43. Lidl Balaton-átúszás teljes, 5,2 kilométeres távját 20. alkalommal teljesítette dr. Muczer Marianna nagykanizsai fogorvos. A Balaton-átúszás mellett a doktornőt más kihívások is éltetik, hiszen szeret hegyet mászni és extrém túrákon vesz részt.
A Balaton-átúszás teljes távjára, az 5,2 kilométerre először 1988-ban nevezett néhány orvos ismerősével együtt. A kihívás akkor sikerült, ráadásul nagy élményt jelentett dr. Muczer Marianna számára. Mivel imádja a Balatont, a következő években is rendszeresen benevezett. Csak a gyermekei születésének idejére hagyta abba, aztán újra rákapott az ízére. Elmondása szerint, amikor kiszámolta, hogy már közel jár a 20. alkalomhoz, "rákapcsolt" és szerette volna elérni a jubileumot.
Balaton-átúszás: volt idő, amikor nehezebben lehetett teljesíteni
– Az évek múlásával szerencsére az időeredményem nem változott: a mostani 2 óra 32 perc és 14 másodperc körül mozgott mindig – fűzte hozzá a 63 éves fogorvosnő. – Egyik alkalommal az erős északi szélben a hullámok sokat segítettek, akkor 2 óra 6 perc alatt teljesítettem a Révfülöp és Balatonboglár közötti távot. Viszont néhány éve oldalszélben úsztunk, az eléggé megnehezítette a helyzetet, akkor 3 órás időeredményem született. Akkoriban sokakat kellett kimenteni a vízből, nehézséget okozott a teljesítés.
Ezekre a készségekre és képességekre van szükség a Balaton-átúszáshoz:
- úszótudás
- nyílt vízi, monoton úszásban szerzett tapasztalat
- kitartás
- fizikális felkészültség
- mentális frissesség
Fittség, mozgással
Dr. Muczer Marianna nagyon odafigyel arra, hogy állandóan mozogjon, sportoljon és fitt maradjon. Egyik fiával minden évben szintén keresztben, Tihany és Zamárdi között átevezik a Balatont, ami 8 kilométeres túra. Rendszeresen úszik és túrázik gyalog vagy kerékpárral.
Szereti a hegyeket
– Az eltelt évek során 73 országban (!) jártam már, megmásztam Tanzániában a Kilimandzsárót, teljesítettem az az Annapurna kört, melyet régóta Nepál legjobb túrájának és a világ egyik klasszikus gyalogtúrájának tartanak – mesélt tovább. – Az Everest alaptáborába is eljutottam, ami 5360 méteren van. Az állandó kihívás hajt, amiben le kell győznöm olykor saját magam, amikor megvan, teljesítettem, akkor nagyon jó érzéssel tölt el. Nagyon szerettem 19 évvel ezelőtt az overland (vagyis terepjárós) túrát, mely egy izgalmas módja volt az afrikai kontinens felfedezésének, sok kalanddal. Jártunk már az El Camino (Szent Jakab-út) 860 kilométeres francia túráján kerékpárral, most pedig a portugál túrájára megyek szintén kerékpárral, az 560 kilométer leküzdése lesz.
Van még cél...
Dr. Muczer Mariannának vannak még tervei: szeretne eljutni a kelet-afrikai Etiópiába, valamint Pakisztánba, ám ezek az országok és helyszínek jelenleg a kifejezetten veszélyes célpontok között szerepelnek.
Dr. Muczer Marianna: az extrém kihívások tartják lázbanFotók: Szakony Attila