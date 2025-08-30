augusztus 30., szombat

A testület tagja lett

55 perce

Balaicz Zoltán újabb fontos feladata: ő is ellenőrzi a Versenyképes Járások Programot

Címkék#Versenyképes Járások Program#Megyei Jogú Városok Szövetség#Országos Monitoring Testület#Balaicz Zoltán

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere tagja lett az Országos Monitoring Testületnek, amely a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tükörtermében alakult meg.

Zaol.hu

A testület tagjai a kormányzat szakpolitikai vezetői és képviselői, polgármesterek, megyegyűlési elnökök, az ellenőrző szervek s a Magyar Államkincstár munkatársai. Balaicz Zoltán tavaly óta elnöke a Megyei Jogú Városok Szövetsége területfejlesztési bizottságának, így eddig is számos területfejlesztési és városfejlesztési kérdéssel foglalkozott, s mint Fb-posztjában írta: "a Versenyképes Járások Program megvalósításában is fontos munkát végeztünk a helyi kollégákkal, így megtisztelő, hogy az Országos Monitoring Testület tagjává válhattam, amelynek a fő feladata a Versenyképes Járások Program végigkövetése és ellenőrzése lesz".

Balaicz Zoltán a testület alakuló ülésén
Forrás:  ZH

 

 


 

 

