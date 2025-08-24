Babosdöbrétén nem csak ünnepeltek, de a közösségért végzett munkát is megköszönték (galéria)

Ennek fontosságát Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a beszédében. Mint mondta, a megbecsülés kifejezésének ezen módja egy összetartó közösség ismérve. A falunap kapcsán úgy értékelt, hogy tartalmas programot szerveztek.

Falunap Babosdöbrétén. Képünkön balról Vigh László országgyűlési képviselő és Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester a főzőverseny jutalmazottjaival.

Forrás: ZH

A kitüntetéseket és az okleveleket Szinayné Csarmasz Bernadett-tel, Babosdöbréte polgármesterével együtt adta át. A főzőverseny résztvevőinek is megköszönték a munkát.