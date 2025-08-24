Fontos része az eseménynek
Babosdöbrétén nem csak ünnepeltek, de a közösségért végzett munkát is megköszönték (galéria)
Kiváló hangulatú, több generációnak tartalmas kikapcsolódást nyújtó falunapot tartottak a közelmúltban Babosdöbrétén. A hagyományokhoz híven köszöntötték mindazokat, akik sokat tettek a településért.
Ennek fontosságát Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a beszédében. Mint mondta, a megbecsülés kifejezésének ezen módja egy összetartó közösség ismérve. A falunap kapcsán úgy értékelt, hogy tartalmas programot szerveztek.
A kitüntetéseket és az okleveleket Szinayné Csarmasz Bernadett-tel, Babosdöbréte polgármesterével együtt adta át. A főzőverseny résztvevőinek is megköszönték a munkát.
Falunap BabosdöbréténFotók: ZH
