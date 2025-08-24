augusztus 24., vasárnap

Fontos része az eseménynek

1 órája

Babosdöbrétén nem csak ünnepeltek, de a közösségért végzett munkát is megköszönték (galéria)

Címkék#Vigh László#falunap#Babosdöbréte

Kiváló hangulatú, több generációnak tartalmas kikapcsolódást nyújtó falunapot tartottak a közelmúltban Babosdöbrétén. A hagyományokhoz híven köszöntötték mindazokat, akik sokat tettek a településért.

Antal Lívia

Ennek fontosságát Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a beszédében. Mint mondta, a megbecsülés kifejezésének ezen módja egy összetartó közösség ismérve. A falunap kapcsán úgy értékelt, hogy tartalmas programot szerveztek. 

Falunap Babosdöbrétén.
Falunap Babosdöbrétén. Képünkön balról Vigh László országgyűlési képviselő és Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester a főzőverseny jutalmazottjaival.
Forrás: ZH

A kitüntetéseket és az okleveleket Szinayné Csarmasz Bernadett-tel, Babosdöbréte polgármesterével együtt adta át. A főzőverseny résztvevőinek is megköszönték a munkát.

Falunap Babosdöbrétén

Fotók: ZH

 

