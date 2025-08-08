augusztus 10., vasárnap

Nemzetközi bábfesztivál

2025.08.08. 18:30

Bábkikötő, amihez nem kell nyelvtudás és belépőjegy sem: irány a Muravidék!

Címkék#Bábkikötő – Nemzetközi Bábfesztivál#kultúra#nyár#bábfesztivál#program

Kisgyermekes családokat vonzó programsorozatot indít útjára szombaton a helyi Pupilla Bábszínházzal közösen a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ. A történelmi magyar városban idén is megrendezik a Bábkikötő elnevezésű nemzetközi bábfesztivált, amely ezúttal öt előadást foglal magába.

Gyuricza Ferenc

A Bábkikötő immár évek óta az egyik legbiztosabb pontja a lendvai nyári programsorozatnak. A szervezők általában közép-kelet-európai társulatokat hívnak meg, ám olyan bemutatókat kérnek tőlük, amiket a közönség akár nyelvismeret nélkül is élvezni tud. A nemzetközi bábfesztivál programjának másik kiemelt szempontja, hogy a bábművészet számos eleme felvonuljon benne, a hagyományos kesztyűs báboktól a marionett figurákig, mindezeket akár az élő színjátszás elemeivel is keverve. 

A Bábkikötő egy korábbi évadának előadása
A 2025-ös Bábkikötő öt előadást kínál a nézőknek
Fotó: Gyuricza Ferenc

A 2025-os Bábkikötő programja

A 2025-ös Bábkikötő nyitó előadását szombaton 18.30 órai kezdettel tartják, ekkor a Szerbiából érkező Teatrilo Pozoriste i Skola Glume társulata a Világ című mesejátékot mutatja be. Vasárnap ugyancsak 18.30 órától a lendvai Pupilla Bábszínház következik, tőlük azt a Pu című előadást láthatják a nézők, amelynek rendezője Bartal Kiss Rita, a zalaegerszegi Griff Bábszínház művészeti vezetője. Kedd este a horvátországi Pinklec Bábszínház következik a Képzeletbeli izom című mesejátékkal, majd szerdán egy szlovén társulat, a Fru-Fru Bábszínház a Vidko inge című bábelőadással szórakoztatja a közönségét. A nemzetközi bábfesztivál záró programjaként a budapesti Aranyszamár Bábszínház csütörtökön Az állatok nyelvén tudó juhász című mesejátékot mutatja be. 

Ingyenes előadások

Az előadás helyszíne kedvező időjárási körülmények közt a Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpada, esős idő esetén annak színházterme lesz. Az előadások minden esetben 18.30 órakor kezdődnek, s ingyenesen tekinthetőek meg.

 

 

