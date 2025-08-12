Nemzetközi fesztivál
1 órája
Életre keltek a bábok – a szomszédban zalai szakembernek is tapsolhatott a publikum
Speciális programmal, élőszínházi előadással kezdődött az ide nemzetközi bábfesztivál Lendván.
A 2025-ös Bábkikötő nyitó előadásaként szombaton este egy szerb gyermektársulat, a Teatrilo – Pozoriste i Skola Glume bemutatóját láthatták a Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a nézők. A program másnap a helyi Pupilla Bábszínház előadásával folytatódott, a Pu című mesejáték rendezője a zalaegerszegi Griff Bábszínház művészeti vezetője, Bartal Kiss Rita volt.
