Közösségi munka

2 órája

Az öreg hársfát sem hagyták veszni a zalai településen

Címkék#Cseh András#Trajtli Szabolcs#szakember#hársfa

Szakértőt is bevontak a park megújításához. Közösségi munka Gutorfölde központjában.

Korosa Titanilla

Közös összefogással tették rendbe a Gutorfölde központjában található parkot, ahol faápolási munkákat is végeztek az önkéntesek Cseh András faápoló szakemberrel közösen. Elvégezték a szárazoló és ápoló metszést és a koronaszint-emelést is. A hídra, illetve a légvezetékekre lógó ágakat lerövidítették, hogy elkerüljék az esetleges problémákat és ne sérüljenek az áramot biztosító vezetékek. Különös hangsúlyt fektettek a parkban álló idős hársfa ápolására. A parkot a falu lakosságával együtt sikerült szebbé varázsolni.

Közösségi munkával tették rendbe Gutorfölde parkját. A képen hátul balról Cseh András, Kovács Roland, elöl Füle Tamás, Trajtli Szabolcs
Forrás:  ZH

 

 

