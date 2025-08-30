Az öreg hársfát sem hagyták veszni a zalai településen

Közös összefogással tették rendbe a Gutorfölde központjában található parkot, ahol faápolási munkákat is végeztek az önkéntesek Cseh András faápoló szakemberrel közösen. Elvégezték a szárazoló és ápoló metszést és a koronaszint-emelést is. A hídra, illetve a légvezetékekre lógó ágakat lerövidítették, hogy elkerüljék az esetleges problémákat és ne sérüljenek az áramot biztosító vezetékek. Különös hangsúlyt fektettek a parkban álló idős hársfa ápolására. A parkot a falu lakosságával együtt sikerült szebbé varázsolni.

Közösségi munkával tették rendbe Gutorfölde parkját. A képen hátul balról Cseh András, Kovács Roland, elöl Füle Tamás, Trajtli Szabolcs

Forrás: ZH