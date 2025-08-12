Megáll az ész! Bárki meghallhatott volna a tömeges karambolban (videó)

Egy személyautó érkezett a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassult, majd megállt – az autópálya közepén! Az érkező kocsik kerülgették, majd jött egy "dobozos" autó, amelynek a sofőrje fékezés nélkül ütközött az álló autónak, s egy teherautó elé lökte azt kocsijával. Egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A bajt pedig csak tetézte, hogy egy terepjáró sofőrje, miután áthajtott a törmelékeken, megállt, majd visszatolatott. A sztrádán...

Az MKIF Zrt. arra hívja fel a figyelmet: a követési távolságot nem méterben mérjük: száraz időben legalább 2, esősben pedig legalább 3-4 másodperc távolság szükséges két jármű között. Műszaki hiba esetén pedig a leállósávra kell lehúzódni, s kitenni az elakadásjelző háromszöget.