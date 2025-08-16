Baleset
1 órája
Autó az árokban, közel a vármegyehatárhoz – mentők is érkeztek a helyszínre
Árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó a Vas vármegyei Gersekarát közelében, a Vasvári úton.
Mentő is érkezett a helyszínre
Forrás: ZH archívum
A műszaki mentést végző vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen vannak a mentők is.
