Baleset

1 órája

Autó az árokban, közel a vármegyehatárhoz – mentők is érkeztek a helyszínre

Árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó a Vas vármegyei Gersekarát közelében, a Vasvári úton.

Zaol.hu
Autó az árokban, közel a vármegyehatárhoz – mentők is érkeztek a helyszínre

Mentő is érkezett a helyszínre

Forrás: ZH archívum

A műszaki mentést végző vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen vannak a mentők is.

 

