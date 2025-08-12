Vajon miből élünk?!... Megdöbbentő béradatok Zalából s a keleti országrészből

Ahogy a Pénzcentrum szakmai portál rámutat, akár hatszoros bérkülönbséget találunk az országhatáron belül. „A keleti és északi megyékben a közszféra és az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások dominálnak, miközben a nyugati országrészben és a fővárosban a nagyvállalatok és a magasan képzett munkaerő húzzák felfelé a béreket” – olvasható a cikkben. Íme a magyar átlagkereset 2025-ben a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása alapján.

Vajon Zalában melyik szakmában keresnek a legtöbbet és melyikben a legkevesebbet? Az átlagkereset 2025 I. negyedéves alakulását a KSH adatai mutatják meg.

Fotó: Klaus Vedfelt / Forrás: Getty Images

Magyar átlagkereset 2025: hol keresnek a legjobban és hol a legkevésbé?

Nem véletlen, hogy sokan a fővárosban próbálnak szerencsét, hiszen továbbra is Budapesten a legnagyobb a havi átlagkereset, méghozzá 566 ezer forinttal. Ez az országos átlagot mintegy 100 ezer forinttal haladja meg, ami 466 ezer forint. Második helyen Győr-Moson-Sopron vármegye áll 492 ezer forinttal (ez a másik, ahol magasabb az országos átlagnál), míg harmadik Komárom-Esztergom, ahol 462 ezer forint az átlagjövedelem. A legkisebb fizetést Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kapják. Kiugróan alacsony a pénzügyi és biztosítási szektorban dolgozók 152 ezer (!) forintos keresete Nógrádban. A legrosszabbul fizetett nemzetgazdasági ágak: Nógrádban a pénzügy, BAZ vármegyében a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, s ugyanez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A legtöbbet a villamoságazatban és a bányászatban lehet keresni Pest vármegyében, Tolnában és Budapesten. Zalában „csupán” 756 ezer forintot kap az, aki villamosenergia, gáz- és gőzellátásban dolgozik.

Zala az ötödik helyen a sorban, méghozzá hátulról

Zala vármegye a magyar átlagkeresetet tekintve ötödik a sorban – hátulról. Zalában a havi átlagjövedelem nem éri el a 400 ezer forintot, pontosan 379 ezer forint. Hátulról a negyedik BAZ vármegye 376 ezer forinttal, harmadik Nógrád 363 ezer forinttal, a második Békés 353 ezer forinttal. Első, illetve inkább utolsó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol a havi átlagkereset 351 ezer forint.

Kik keresnek a legjobban Zalában?

Zala vármegyében a havi nettó átlagkereset 379 ezer forint volt 2025 első negyedévében. A legjobb fizetőn szakma nálunk az információs és a kommunikáció 470 ezer forinttal, majd az egészségügyi szolgáltatás 460 ezer, harmadik helyen pedig az oktatás áll, 450 ezer forinttal. Zalában legrosszabbul az építőipart (361 ezer), a szállítás és raktározást (299) és a vendéglátást (287) fizetik meg.