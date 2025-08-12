1 órája
Vajon miből élünk?!... Megdöbbentő béradatok Zalából s a keleti országrészből
A legújabb KSH adatok ismét rávilágítottak arra, amit eddig is tudtunk: hatalmas a különbség egyes szakmák és régiók között. A magyar átlagkereset 2025 I. negyedévi listáján, az ágazatonkénti és területi, régiós megoszlásából jól látható, hogy Pest vármegyében havi 941 ezer forintot kereshetnek például az energetikai dolgozók, míg Nógrádban 152 ezer forintot kapnak kézhez a pénzügyi alkalmazottak, derül ki a Pénzcentrum cikkéből. Zalában vajon mennyi volt 2025. I. negyedévében a nettó átlagkereset? Mutatjuk!
Vannak munkák, amelyekért szinte mindenhol kiemelkedően fizetnek Magyarországon. Ilyen a bányászat is.
Ahogy a Pénzcentrum szakmai portál rámutat, akár hatszoros bérkülönbséget találunk az országhatáron belül. „A keleti és északi megyékben a közszféra és az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások dominálnak, miközben a nyugati országrészben és a fővárosban a nagyvállalatok és a magasan képzett munkaerő húzzák felfelé a béreket” – olvasható a cikkben. Íme a magyar átlagkereset 2025-ben a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása alapján.
Magyar átlagkereset 2025: hol keresnek a legjobban és hol a legkevésbé?
Nem véletlen, hogy sokan a fővárosban próbálnak szerencsét, hiszen továbbra is Budapesten a legnagyobb a havi átlagkereset, méghozzá 566 ezer forinttal. Ez az országos átlagot mintegy 100 ezer forinttal haladja meg, ami 466 ezer forint. Második helyen Győr-Moson-Sopron vármegye áll 492 ezer forinttal (ez a másik, ahol magasabb az országos átlagnál), míg harmadik Komárom-Esztergom, ahol 462 ezer forint az átlagjövedelem. A legkisebb fizetést Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kapják. Kiugróan alacsony a pénzügyi és biztosítási szektorban dolgozók 152 ezer (!) forintos keresete Nógrádban. A legrosszabbul fizetett nemzetgazdasági ágak: Nógrádban a pénzügy, BAZ vármegyében a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, s ugyanez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A legtöbbet a villamoságazatban és a bányászatban lehet keresni Pest vármegyében, Tolnában és Budapesten. Zalában „csupán” 756 ezer forintot kap az, aki villamosenergia, gáz- és gőzellátásban dolgozik.
Zala az ötödik helyen a sorban, méghozzá hátulról
Zala vármegye a magyar átlagkeresetet tekintve ötödik a sorban – hátulról. Zalában a havi átlagjövedelem nem éri el a 400 ezer forintot, pontosan 379 ezer forint. Hátulról a negyedik BAZ vármegye 376 ezer forinttal, harmadik Nógrád 363 ezer forinttal, a második Békés 353 ezer forinttal. Első, illetve inkább utolsó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol a havi átlagkereset 351 ezer forint.
Kik keresnek a legjobban Zalában?
Zala vármegyében a havi nettó átlagkereset 379 ezer forint volt 2025 első negyedévében. A legjobb fizetőn szakma nálunk az információs és a kommunikáció 470 ezer forinttal, majd az egészségügyi szolgáltatás 460 ezer, harmadik helyen pedig az oktatás áll, 450 ezer forinttal. Zalában legrosszabbul az építőipart (361 ezer), a szállítás és raktározást (299) és a vendéglátást (287) fizetik meg.
Zalai valóság: egyre kevesebben, egyre nehezebben. De mennyi az annyi?
Kiugró kereset és legrosszabbul fizetett szakma