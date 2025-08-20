augusztus 20., szerda

Rajzás

1 órája

Balatoni kutatók figyelmeztetnek: jön az árvaszúnyogok őszi csúcsa

Augusztus végére újabb mozgolódás indult a Balatonnál: a kutatók szerint szeptemberre tömeges rajzás várható. Az árvaszúnyog mostani nemzedéke már nemcsak a déli parton, hanem a tó teljes területén kellemetlenségeket okozhat, ami a turizmusra is hatással lehet.

Mészáros Annarózsa
Zümmögő ősz a Balatonnál – újabb árvaszúnyog generáció indult rajzásnak

Forrás: HUN-REN BLKI

Augusztus derekán ismét mozgolódás indult a Balaton vízében – a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss vizsgálatai szerint újabb árvaszúnyog generáció készül látványos rajzásra. A jelenség nem ismeretlen a tó környékén, ám az idei körülmények különösen kedveznek a rovarok tömeges megjelenésének.

újabb árvaszúnyog generáció készül látványos rajzásra
Mintavétel a Balatonból: újabb árvaszúnyog generáció készül látványos rajzásra a kutatók szerint
Forrás: HUN-REN BLKI

Meleg víz, sok alga – ideális feltételek az árvaszúnyogoknak

A kutatók szerint a tóban mostanra felhalmozódott magasabb algakoncentráció, valamint a tartósan meleg időjárás egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az árvaszúnyog lárvák gyorsan fejlődjenek. Bár az első generáció júliusban már befejezte a rajzását, a lerakott petékből augusztusra újabb, nagyszámú utód kelt ki, amelyek közül sok már most is a levegőben zümmög. A fő rajzás szeptemberben várható.

Nemcsak a déli part érintett

Míg az év korábbi részében leginkább a Siófoki-medence déli partján okozott kellemetlenséget a rovarinvázió, a most felnövő nemzedék a Balaton teljes vízterében jelen van. Ez azt jelenti, hogy a nyugati partszakaszok, amelyek eddig viszonylag kimaradtak a tömeges rajzásokból, idén ősszel nagyobb eséllyel szembesülhetnek a szúnyogszerű rovarfelhőkkel.

árvaszúnyog
Az árvaszúnyogok ugyan nem csípnek, de tömeges megjelenésük komoly kellemetlenséget okozhat
Forrás: HUN-REN BLKI

Turizmus és gazdaság is érintett

Az árvaszúnyogok ugyan nem csípnek, de tömeges megjelenésük komoly kellemetlenséget okozhat a part mentén pihenőknek és a vendéglátásban dolgozóknak. A kutatók szerint a turizmus szempontjából sem elhanyagolható, ha a rajzás túlzott méreteket ölt, hiszen a strandolók és kirándulók élményét rontja, ami gazdasági veszteséget is okozhat.

Mit lehet tenni?

A szakértők egyértelműen fogalmaznak: a megelőzés kulcsa a tóba jutó tápanyagok – különösen a foszfor – csökkentése. Ez a vegyület táplálja az algák tömeges elszaporodását, amely szoros kapcsolatban áll az árvaszúnyogok számának növekedésével. A klímaváltozás miatt ráadásul még kisebb tápanyagterhelés mellett is nagyobb algaprodukció alakulhat ki, ami tovább fokozhatja a rajzások mértékét.

A kutatóintézet szerint célzott limnológiai vizsgálatok, valamint a külső tápanyagterhelés szigorúbb szabályozása elengedhetetlen ahhoz, hogy a Balaton hosszú távon is élhető és vonzó maradjon mind a helyiek, mind a turisták számára.

árvaszúnyog
A fő rajzás szeptemberben várható
Forrás: HUN-REN BLKI

 

