augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Invázió

1 órája

Áldatlan állapotok a Balaton-parton – ez az ártalmatlan rovar kikészíti a nyaralókat (videó)

Címkék#szúnyog#Zaol videó#árvaszúnyog invázió#rovar

Elviselhetetlen árvaszúnyog-invázió keseríti meg hetek óta a nyaralók életét Siófokon. A Balaton-parti üdülővárosban szinte levegőt sem lehet venni az árvaszúnyogoktól.

Benedek Bálint
Áldatlan állapotok a Balaton-parton – ez az ártalmatlan rovar kikészíti a nyaralókat (videó)

Az árvaszúnyogok szőnyegként borítanak be mindent Siófokon

Fotó: Benedek Bálint

Az árvaszúnyog-rajzásról társportálunk, a sonline.hu több cikkben írt már a korábbi hetekben. Beszámoltak arról is: a rajzás ellehetetleníti a teraszos vacsorákat, a fagylaltozást, sőt még a beszélgetést is. A rovar csípni nem tud, irtani tilos. Később portálunk is megírta, nem szabad, és technikailag is lehetetlen az árvaszúnyogot irtani, illetve számukat gyéríteni.

árvaszúnyog
A Balaton-part melletti fa teteje feletti felhő árvaszúnyogokból áll, amelyek naplemente után egyszerre indulnak a fény felé
Fotó: Benedek Bálint

Árvaszúnyog: nem csillapodik az invázió

Nagyon úgy tűnik, egyáltalán nem csillapodik az árvaszúnyog-invázió. Pénteken este az árvaszúnyogok teljesen ártalmatlan – viszont annál zavaróbb – támadását a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk.

Felhőkben "támadnak"

A naplementéhez közeledve a híres aranyparton, a Siófok Plázs közelében, a zene mellett már halk zümmögést is lehetett hallani. Aztán ez a hang fokozódott, s a part menti fák felett megjelentek az árvaszúnyogfelhők, amelyekben milliónyi rovar mozgott egyszerre. Majd miután eltűnt a Nap a horizonton, a víz felől érkezett további árvaszúnyog "erősítés", és valósággal kisöpörték az embereket a partról. Muszáj volt elmenni, illetve elmenekülni, mert egyetlen levegővételnél minimum három árvaszúnyog igyekezett az orrlyukakon keresztül bejutni a testünkbe. Beszélni pedig egyszerűen lehetetlen volt anélkül, hogy további maroknyi rovart ne fogyasszunk el, akaratunkon kívül.

A fényre gerjednek...

Miközben hadakoztunk az árvaszúnyogokkal, láttuk: mindenre rászálltak. A lámpák fényei mágnesként vonzották az apró ártalmatlan rovarokat, amelyek a fehér falakat szőnyegként borították be, szinte olyan volt, mint egy katasztrófafilmben. A parttól mintegy 200 méterre már elviselhetőbb volt a helyzet, de azért ott is szükség volt a legyezőre...

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu