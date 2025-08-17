Áldatlan állapotok a Balaton-parton – ez az ártalmatlan rovar kikészíti a nyaralókat (videó)

Az árvaszúnyog-rajzásról társportálunk, a sonline.hu több cikkben írt már a korábbi hetekben. Beszámoltak arról is: a rajzás ellehetetleníti a teraszos vacsorákat, a fagylaltozást, sőt még a beszélgetést is. A rovar csípni nem tud, irtani tilos. Később portálunk is megírta, nem szabad, és technikailag is lehetetlen az árvaszúnyogot irtani, illetve számukat gyéríteni.

A Balaton-part melletti fa teteje feletti felhő árvaszúnyogokból áll, amelyek naplemente után egyszerre indulnak a fény felé

Fotó: Benedek Bálint

Árvaszúnyog: nem csillapodik az invázió

Nagyon úgy tűnik, egyáltalán nem csillapodik az árvaszúnyog-invázió. Pénteken este az árvaszúnyogok teljesen ártalmatlan – viszont annál zavaróbb – támadását a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk.

Felhőkben "támadnak"

A naplementéhez közeledve a híres aranyparton, a Siófok Plázs közelében, a zene mellett már halk zümmögést is lehetett hallani. Aztán ez a hang fokozódott, s a part menti fák felett megjelentek az árvaszúnyogfelhők, amelyekben milliónyi rovar mozgott egyszerre. Majd miután eltűnt a Nap a horizonton, a víz felől érkezett további árvaszúnyog "erősítés", és valósággal kisöpörték az embereket a partról. Muszáj volt elmenni, illetve elmenekülni, mert egyetlen levegővételnél minimum három árvaszúnyog igyekezett az orrlyukakon keresztül bejutni a testünkbe. Beszélni pedig egyszerűen lehetetlen volt anélkül, hogy további maroknyi rovart ne fogyasszunk el, akaratunkon kívül.

A fényre gerjednek...

Miközben hadakoztunk az árvaszúnyogokkal, láttuk: mindenre rászálltak. A lámpák fényei mágnesként vonzották az apró ártalmatlan rovarokat, amelyek a fehér falakat szőnyegként borították be, szinte olyan volt, mint egy katasztrófafilmben. A parttól mintegy 200 méterre már elviselhetőbb volt a helyzet, de azért ott is szükség volt a legyezőre...