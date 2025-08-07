Megszépült a zalaegerszegi mozi: csütörtöktől peregnek a filmek, s még nachost is ropogtathatunk (galéria, videó)

A gyerekek a „Rosszfiúk 2” című animációs vígjátékot láthatják jövő szerdáig, a felnőtteket pedig a magyar sikerfilm, a „Hogyan tudnék élni nélküled?” és a „Már megint nem férek a bőrödbe” amerikai fantasy vígjáték fogadja. A zalaegerszegi Art mozi megtalálta a közönségét, kezdte Balaicz Zoltán polgármester, aki a város százéves mozitörténetének említése után – Edison, Apolló és az Ady filmszínház - arról is szólt, hogy a változó világban kellett változatos programokat kínálni a művelődési központ intézményegységének.

Az Art mozi stúdióterme megújult környezetben fogadja vendégeit mostantól.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- A 90-es évektől érezhető volt az átalakulás, ugyanis a hagyományos mozik mellett megjelentek a bevásárlóközpontok terjedésével a Cinemacity-k, melyek új élményt adtak a nézőknek. Időközben megjelentek a videókölcsönzők, majd a 2010-es évektől az internetes letöltési lehetőségek és az előfizetős streaming-szolgáltatások. Zalaegerszegen szerencsére sikerült a változásokkal együttélnünk, hiszen ebben a környezetben sikeresen működik az egykori Ady-mozi, a mai Art mozi épületében a stúdióterem. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a családias hangulatot biztosító intézményegység jól vette az akadályt, s megérdemelte, hogy felújítsuk. Méghozzá úgy, hogy a kivitelező CINEMA Szeged Kft. mellett a Keresztury VMK munkatársai dolgoztak több héten át, s lett teljesen modern, 21. századi a moziterem – osztotta meg gondolatait Balaicz Zoltán.

Az Art mozi és a vetítőterem egész évben várja közönségét

Böjte Sándor önkormányzati képviselő elmondta, kiemelt fontosságú, hogy az emblematikus, generációkon át ismert és kedvelt épületeket megújítsák. 1955-ben kezdték építeni az Ady mozinak helyet adó ingatlant, majd 1958-ban adták át az akkori kor egyik legmodernebb magyar filmszínházát. Mindezt a szélesvásznú vetítőnek és a hangtechnikának köszönhetőn. 2020-ban TOP program keretében sikerült a nagytermet felújítani 159 millió forintból, ami azóta számos rendezvénynek ad helyet. Megtörtént a fűtésrekonstrukció, modernizálták a világítást, emlékeztetett a képviselő.

- Az elmúlt évek alatt a kereskedelemben, turizmusban, szolgáltatásokban, kultúrában sokat változott a felnövekvő generációk szokása – sorolta Böjte Sándor. - Ez alól nem kivétel a filmszínházak világa sem. Az Art mozi kiválóan alkalmas arra, hogy különféle családi programok, kulturális rendezvények színtere legyen. A szépen felújított, 66 főt befogadó stúdióterem pedig akár a nosztalgiázásra, illetve a generációk találkozására ad lehetőséget.