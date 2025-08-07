28 perce
Megszépült: csütörtöktől peregnek a filmek, s még nachost is ropogtathatunk (galéria, videó)
Mintegy 7 millió forintból újult meg az önkormányzat és a Keresztury VMK közös beruházásaként a stúdióterem. A zalaegerszegi Art mozi csütörtöktől ismét hetente három filmmel várja a közönséget, a nézők egy teljesen új, modern miliőben foglalhatnak helyet a bársonyszékekben. Évente több mint 10 ezer jegy fogy el, hangzott el a felújított terem átadásán.
Az Art mozi megújult vetítőtermében Balaicz Zoltán, Böjtes Sándor, Flaisz Gergő és Drávesz Szabolcs a sajtótájékoztatón.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A gyerekek a „Rosszfiúk 2” című animációs vígjátékot láthatják jövő szerdáig, a felnőtteket pedig a magyar sikerfilm, a „Hogyan tudnék élni nélküled?” és a „Már megint nem férek a bőrödbe” amerikai fantasy vígjáték fogadja. A zalaegerszegi Art mozi megtalálta a közönségét, kezdte Balaicz Zoltán polgármester, aki a város százéves mozitörténetének említése után – Edison, Apolló és az Ady filmszínház - arról is szólt, hogy a változó világban kellett változatos programokat kínálni a művelődési központ intézményegységének.
- A 90-es évektől érezhető volt az átalakulás, ugyanis a hagyományos mozik mellett megjelentek a bevásárlóközpontok terjedésével a Cinemacity-k, melyek új élményt adtak a nézőknek. Időközben megjelentek a videókölcsönzők, majd a 2010-es évektől az internetes letöltési lehetőségek és az előfizetős streaming-szolgáltatások. Zalaegerszegen szerencsére sikerült a változásokkal együttélnünk, hiszen ebben a környezetben sikeresen működik az egykori Ady-mozi, a mai Art mozi épületében a stúdióterem. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a családias hangulatot biztosító intézményegység jól vette az akadályt, s megérdemelte, hogy felújítsuk. Méghozzá úgy, hogy a kivitelező CINEMA Szeged Kft. mellett a Keresztury VMK munkatársai dolgoztak több héten át, s lett teljesen modern, 21. századi a moziterem – osztotta meg gondolatait Balaicz Zoltán.
Az Art mozi és a vetítőterem egész évben várja közönségét
Böjte Sándor önkormányzati képviselő elmondta, kiemelt fontosságú, hogy az emblematikus, generációkon át ismert és kedvelt épületeket megújítsák. 1955-ben kezdték építeni az Ady mozinak helyet adó ingatlant, majd 1958-ban adták át az akkori kor egyik legmodernebb magyar filmszínházát. Mindezt a szélesvásznú vetítőnek és a hangtechnikának köszönhetőn. 2020-ban TOP program keretében sikerült a nagytermet felújítani 159 millió forintból, ami azóta számos rendezvénynek ad helyet. Megtörtént a fűtésrekonstrukció, modernizálták a világítást, emlékeztetett a képviselő.
- Az elmúlt évek alatt a kereskedelemben, turizmusban, szolgáltatásokban, kultúrában sokat változott a felnövekvő generációk szokása – sorolta Böjte Sándor. - Ez alól nem kivétel a filmszínházak világa sem. Az Art mozi kiválóan alkalmas arra, hogy különféle családi programok, kulturális rendezvények színtere legyen. A szépen felújított, 66 főt befogadó stúdióterem pedig akár a nosztalgiázásra, illetve a generációk találkozására ad lehetőséget.
Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója hozzátette, sok energiát és munkát fektettek a beruházásba, remélik, hogy a nézők ugyancsak értékelni fogják azt. Hangsúlyozta, a jegyárakat, ameddig csak lehet, alacsonyan tartják. Az intézményegység-vezető, Drávecz Szabolcs megerősítette, valóban kihívásokkal teli időszakban kell helytállni, szerencsére jól veszik az akadályt. Évente 10 ezer látogató keresi fel őket, hasonló eredményekre számítanak a közeljövőben is, köszönhetően a sikerfilmeknek. A stúdióterem úgy újult meg, hogy a régi hangulatot megtartotta. Új padlószőnyeget fektettek le, a székek alá PVC-padló került – különösen jól jön a leendő nachos-kínálat miatt - , kicserélték a vetítővásznat, fejlesztették az akusztikát és a mennyezetet. Egyébként az újságírók sem maradtak élmény nélkül, ugyanis a sajtótájékoztató előtt nézhették meg a stúdióterem felújításáról készült rövidfilmet, ami lépésről lépésre mutatta be a munkafázisokat.
Átadták az Art mozi felújított stúdiótermétFotók: Pezzetta Umberto
Hirtelen bezárt a zalai intézmény – de ami készül, arra senki sem számít (videó)
A kulisszák mögött: meglestük, így szépül a zalai mozi, ahol környezetbarát a berendezés (galéria, videó)