augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

27°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aranyszínű sárgulás fitoplazma

1 órája

Drámai a helyzet a szőlőben, Zalában már vágják az ültetvényeket! Kinek a felelőssége, hogy elterjedt a fertőzés? (videó)

Címkék#Zaol videó#aranyszínű sárgaság#fertőzés#szőlészet#borászat#növényvédelem

Három-öt éven belül Dél-Zalában nem lesz szőlőbirtok, olyan mérvű a növény megbetegedése – állítsa Simon Zoltán csörnyeföldi szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke. Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság fitoplazma vírust 13 éve azonosították a térségben, azóta komplett birtokokat tett tönkre a fertőzés.

Gyuricza Ferenc
Drámai a helyzet a szőlőben, Zalában már vágják az ültetvényeket! Kinek a felelőssége, hogy elterjedt a fertőzés? (videó)

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma által megtámadott szőlőn jól láthatóak a jellegzetes tünetek

Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Facebook-oldala

Simon Zoltán egy borász szemszögéből nézve általában örömteli eseményekkor szokott meghívni bennünket birtokára, például szüretkor vagy Márton-nap környékén, amikor hagyományosan az újbor kóstolóját szokták tartani. Ezúttal egészen más oka volt az invitálásának, a hét első felében állt neki egy komplett ültetvény felszámolásának. Mint mondta: ezen a területen annyi az aranyszínű sárgaság fitoplazma által megfertőzött növény, hogy szinte az összes szőlőtőkét ki kell vágnia. De nemcsak neki, a nemzetközi hírű Bussay Borászatnál egy hektár maradt, s további szőlészeteket is említ, ahol már szintén megkezdték a felszámolást. 

Simon Zoltán felszámolja az aranyszínű sárgaság fitoplazma által megfertőzött szőlőültetvényt
Simon Zoltán felszámolja az aranyszínű sárgaság fitoplazma által megfertőzött szőlőültetvényt
Fotó: Gyuricza Ferenc

Menthetetlen a szőlő?

- Véleményem szerint a Dél-Zalai Hegyközség területén, a Lentitől Nagykanizsáig húzódó térségben ez vár valamennyi ültetvényre – magyarázta Simon Zoltán. – Az országnak ez a legfertőzöttebb területe, itt már menthetetlen a szőlő, de az aranyszínű sárgaság fitoplazma a megyében mindenhol megjelent, s az ország 22 borvidékéből 15-ben szintén beazonosították már. Véleményem szerint a többiben is jelen van, csak ott a gazdák még nem ismerték fel, hogy mivel van dolguk. Nem is az ő dolguk a betegség beazonosítása, hanem a növényegészségügyé. A hatóság önmagától azonban nem végez ellenőrzést a szőlő betegsége miatt, csak bejelentésre megy ki. Ez egy ördögi kör, ami elősegíti a fertőzés terjedését.

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma a szőlő legpusztítóbb betegsége

A szőlész-borász szakembert rövid növényegészségügyi és esettörténeti összefoglalóra kérjük. Mint mondja: 

  • az aranyszínű sárgaság fitoplazma a szakemberek számára korántsem ismeretlen betegség
  • Európában több helyütt találkoztak már vele, 
  • ez egy vírus, ami az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent, a szőlő terméshozamát azonban jelentősen csökkenti, vagyis amelyik szőlőt megtámadja azon nem lesz termés, 
  • ha mégis, akkor nem érik be a szüret idejére. 

A fertőzés elsősorban a lombosodást követően, a szőlőlevél állapotából ismerhető fel. A tünetek fokozatos erősödésével kialakul a betegségre jellemző, levél fonáka felé történő, háromszög alakú sodródás, továbbá a napnak kitett levélrészeken a fehér bogyójú fajtáknál a levéllemez részleges vagy teljes sárgulása, a kék bogyójú fajtáknál pedig vörösödése figyelhető meg. A levélfelület mindkét esetben fémes színezetet is kaphat. A betegségnek korai tünetei is vannak, például felismerhető onnan is, hogy a beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, néha hajtások sem képződnek a növényen. A fogékony fajtáknál a fásodás elmarad, a vessző elvékonyodik és gumiszerűvé válik. A vírus hordozója egy rovar, az amerikai szőlőkabóca, amely a szőlő zöld részeiből szerzi táplálékát, eközben fertőzi meg a növényt. Simon Zoltán hozzáteszi: az aranyszínű sárgulás fizoplazma megbetegedést 13 évvel ezelőtt a Lenti – Gosztola – Kerkateskánd háromszögben azonosították először. Akkor még csupán kis területen volt jelen, s csak néhány szőlőtőt érintett. Akkor talán még meg lehetett volna fogni. Hogy nem ez történt, abban véleménye szerint többek felelőssége felmerül, a hatóságoké éppúgy, mint a gazdáké. 

Nem vették komolyan a betegséget

- Talán az volt a legnagyobb baj, hogy a gazdák nem vették komolyan a betegséget, ennek pedig az lehet az oka, hogy nem is tudták, mivel van dolguk – mutatott rá a hegyközségi elnök. – A szakemberek a fertőzés beazonosítása után persze tudták, hogy mi ez, de kevésbé foglalkoztak vele. A növényegészségügyi állomás ugyan elrendelt egy közérdekű védekezést, amire augusztusban került sor, teljesen hatástalanul. Az akkor elvégzett légi permetezés ugyanis a kifejlett kabócának már nem ártott, ráadásul sokan tiltakoztak is miatta, mert féltették a szőlőültetvények közé ültetett konyhakerti zöldségeiket. Így aztán az egyszeri permetezést újabb már nem követte, a vírushordozó kabócák pedig köszönték szépen, élték tovább a világukat. A gazdák sem voltak egységesek a védekezés terén. Volt, aki használt rovarölő szert a kabóca ellen, s volt, aki nem. A hatóság ugyan rendelt el közérdekű védekezéseket, de azok sem voltak hatásosak. A kivágott szőlő sok esetben ott maradt a területen, tovább fertőzve az ültetvényt, miközben célszerű lett volna a beteg növényt azonnal elégetni. Hegyközségi elnökként kíváncsi lennék rá, hogy a kötelezően elrendelt védekezést elmulasztók közül bírságolt-e valakit a hatóság, mert tudomásom szerint nem. Ez szintén nem ösztönözte a gazdákat arra, hogy tegyenek meg mindent a fertőzés megállítása vagy lassítása érdekében. A zalai birtokszerkezet tovább rontott a helyzeten, a parcellák között ugyanis felhagyott, gondozatlan területek találhatóak, ahol a kabócák meg tudták húzni magukat, így évről évre egyre nagyobb területeket fertőztek meg.

A kellő tájékoztatás hiánya

Simon Zoltán kiemeli: Magyarországon nem volt megfelelő tájékoztatás a betegségről. Véleménye szerint sokkal kiterjedtebb információátadásra lett volna szükség, hiszen sok szőlőbirtokos még mindig nincs tisztában azzal, hogy mivel van dolga. A szőlész-borász szerint a gazdák kezét fogva kellett volna irányítani a védekezést, elmondani nekik, hogy mi a teendőjük. Példaként a szomszédos Szlovéniát hozza fel, ahol a közmédia két óránként ismertette a fertőzés tüneteit, illetve közölte, hogy milyen fázisban milyen növényvédő szerrel lehet hatékonyan védekezni ellene. Simon Zoltán szerint az is probléma, hogy nálunk az uniós direktívák miatt a hatásos növényvédőszereket vagy kivonták a forgalomból, vagy megnehezítették a vásárlásuk körülményeit. Szlovéniában ugyanezek a szerek bármelyik szaküzletben, s bárki által megvásárolhatóak.

Nemzetgazdasági kérdés

- A fertőzés beazonosítása óta eltelt 13 év alatt megszereztük azt a tudást, ami szükséges a hatékony védekezéshez, de már valószínűleg késő – sorolja tovább a hegyközségi elnök. – Már tudjuk, hogy lárva állapotában kell a kabócát lepermetezni, azzal is tisztában vagyunk, hogy szerrotáció kell, de a fertőzés szerintem itt már nem állítható meg. Az aranyszínű sárgaság fitoplazma betegséget ugyanis már nemcsak a kabóca hordozza, hanem más rovarok is, a vírus pedig a szőlő mellett már ott van a mogyoróban, az iszalagban, és ki tudja, még milyen más növényben is. Évek óta próbáljuk felhívni a közvélemény figyelmét, de egyelőre eredmény nélkül. Zalában kevesen vagyunk ebben az ágazatban, hivatásszerűen talán 15-20 gazdaság foglalkozik szőlészettel és borászattal, ami csupán néhány száz főnek biztosít megélhetést. Ezekkel a mutatókkal nem számítunk az ország borászati térképén. Pedig mi is beruháztunk, gazdaságokat telepítettünk az ültetvényekre. Ha nem lesz szőlő, tönkremennek ezek is. Véleményem szerint Dél-Zalában három-öt év múlva nem lesz szőlőültetvény, de középtávon ez vár az egész országra, ha nem lépünk nagyon gyorsan. Ez már nemzetgazdasági kérdés is, ha a magyar bor egy időre eltűnik a világpiacról, sosem fogja tudni visszaszerezni a pozícióját.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu