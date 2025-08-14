Drámai a helyzet a szőlőben, Zalában már vágják az ültetvényeket! Kinek a felelőssége, hogy elterjedt a fertőzés? (videó)

Simon Zoltán egy borász szemszögéből nézve általában örömteli eseményekkor szokott meghívni bennünket birtokára, például szüretkor vagy Márton-nap környékén, amikor hagyományosan az újbor kóstolóját szokták tartani. Ezúttal egészen más oka volt az invitálásának, a hét első felében állt neki egy komplett ültetvény felszámolásának. Mint mondta: ezen a területen annyi az aranyszínű sárgaság fitoplazma által megfertőzött növény, hogy szinte az összes szőlőtőkét ki kell vágnia. De nemcsak neki, a nemzetközi hírű Bussay Borászatnál egy hektár maradt, s további szőlészeteket is említ, ahol már szintén megkezdték a felszámolást.

Simon Zoltán felszámolja az aranyszínű sárgaság fitoplazma által megfertőzött szőlőültetvényt

Fotó: Gyuricza Ferenc

Menthetetlen a szőlő?

- Véleményem szerint a Dél-Zalai Hegyközség területén, a Lentitől Nagykanizsáig húzódó térségben ez vár valamennyi ültetvényre – magyarázta Simon Zoltán. – Az országnak ez a legfertőzöttebb területe, itt már menthetetlen a szőlő, de az aranyszínű sárgaság fitoplazma a megyében mindenhol megjelent, s az ország 22 borvidékéből 15-ben szintén beazonosították már. Véleményem szerint a többiben is jelen van, csak ott a gazdák még nem ismerték fel, hogy mivel van dolguk. Nem is az ő dolguk a betegség beazonosítása, hanem a növényegészségügyé. A hatóság önmagától azonban nem végez ellenőrzést a szőlő betegsége miatt, csak bejelentésre megy ki. Ez egy ördögi kör, ami elősegíti a fertőzés terjedését.

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma a szőlő legpusztítóbb betegsége

A szőlész-borász szakembert rövid növényegészségügyi és esettörténeti összefoglalóra kérjük. Mint mondja:

az aranyszínű sárgaság fitoplazma a szakemberek számára korántsem ismeretlen betegség ,

Európában több helyütt találkoztak már vele,

ez egy vírus, ami az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent, a szőlő terméshozamát azonban jelentősen csökkenti, vagyis amelyik szőlőt megtámadja azon nem lesz termés,

ha mégis, akkor nem érik be a szüret idejére.

A fertőzés elsősorban a lombosodást követően, a szőlőlevél állapotából ismerhető fel. A tünetek fokozatos erősödésével kialakul a betegségre jellemző, levél fonáka felé történő, háromszög alakú sodródás, továbbá a napnak kitett levélrészeken a fehér bogyójú fajtáknál a levéllemez részleges vagy teljes sárgulása, a kék bogyójú fajtáknál pedig vörösödése figyelhető meg. A levélfelület mindkét esetben fémes színezetet is kaphat. A betegségnek korai tünetei is vannak, például felismerhető onnan is, hogy a beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, néha hajtások sem képződnek a növényen. A fogékony fajtáknál a fásodás elmarad, a vessző elvékonyodik és gumiszerűvé válik. A vírus hordozója egy rovar, az amerikai szőlőkabóca, amely a szőlő zöld részeiből szerzi táplálékát, eközben fertőzi meg a növényt. Simon Zoltán hozzáteszi: az aranyszínű sárgulás fizoplazma megbetegedést 13 évvel ezelőtt a Lenti – Gosztola – Kerkateskánd háromszögben azonosították először. Akkor még csupán kis területen volt jelen, s csak néhány szőlőtőt érintett. Akkor talán még meg lehetett volna fogni. Hogy nem ez történt, abban véleménye szerint többek felelőssége felmerül, a hatóságoké éppúgy, mint a gazdáké.