Szükséghelyzeti engedély

3 órája

Lépett a hivatal: mégis lesz megoldás az amerikai szőlőkabóca ellen?

Két újabb rovarölő szer használatát engedélyezte az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A rovart azért szükséges irtani, mert a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma megbetegedésének terjesztője.

Gyuricza Ferenc

A szőlőültetvényeket veszélyeztető betegség, az aranyszínű sárgaság fizoplazma terjedéséről több alkalommal is írtunk már hírportálunkon. Legutóbb Simon Zoltán csörnyeföldi szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke arról beszélt, hogy a 13 évvel ezelőtt Lenti térségében azonosított, s mára az egész vármegyében elterjedt, illetve a 22 hazai borvidékből 15-ön már jelen lévő fertőzés ellen többek közt azért is nehéz védekezni Magyarországon, mert a hatásos növényvédőszerek használata vagy egyáltalán nem engedélyezett hazánkban, vagy túlságosan szigorúan szabályozott. Ezt több szakmai szervezet is jelezte, s talán a hatóságok is meghallották szavukat, ugyanis a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott ki két rovarölő szer szüret utáni használatára. Eszerint a Karate Zeon 5 CS 2025. augusztus 20. és november 20., míg a Klartan 24 EW 2025. augusztus 22. és november 22. között használható, elősegítve a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség elleni védekezést.

Simon Zoltán szerint az aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségben szenvedő szőlő terméshozama alacsonyabb lesz
Fotó: Gyuricza Ferenc
Fotó: Gyuricza Ferenc

A szakember jó intézkedésnek tartja a szükséghelyzeti engedély kiadását

Simon Zoltán hírportálunknak nyilatkozva elmondta: jó intézkedésnek tartja a két említett növényvédőszerre szóló szükséghelyzeti engedély kiadását, még ha kissé megkésettnek is tűnik, hiszen véleménye szerint a fertőzést ezzel megállítani nem lehet, legfeljebb lassítani. A szőlész-borász szakember véleménye szerint a kettő közül a Klartan 24 EW a hatásosabb, amit az is jelez, hogy annak növényegészségügyi várakozási ideje viszonylag hosszú, 21 napos.

Melyik szer a hatásosabb?

- Minél hosszabb az előírt növényegészségügyi  várakozási idő, annál hatásosabb egy növényvédőszer – magyarázza. – A Klartan 24 EW használatát ugyanakkor megnehezíti, hogy csak literes kiszerelésben kapható, ami a hazai kisbirtokok számára túlságosan nagy mennyiség, illetve növényorvosi vénnyel vásárolható meg. A másik szer, a Karate Zeon 5 CS kis kiszerelésben is kapható, a kisbirtokok tulajdonosai ezért vélhetően inkább ezt fogják használni.

Hogyan lehetne hatásosan védekezni az aranyszínű sárgaság fitoplazma ellen?

Simon Zoltán azt is hozzátette: eredményes védekezés akkor várható, ha egy adott hegyháton valamennyi birtokon, beleértve az elhagyott területeket is, azonos időben végeznék el a permetezést, valamint az amerikai szőlőkabóca rejtőzködését és túlélését elősegítő növényeket – iszalag, bálványfa, akácos – teljesen kiirtanák a hegyhátakról. Ezek megszervezése azonban komoly feladat lenne.

 

 

