1 órája
Ne érje váratlanul az áramszünet! A hét utolsó két munkanapján ezeken a zalai településeken kell számítania rá!
Hálózatátépítést végez csütörtökön és pénteken Letenyén az E-On Hungária Zrt. A munkálatok miatt 8.30 és 15.30 óra között a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részén áramszünetre kell számítaniuk a fogyasztóknak.
A tervezett beruházásról az E-On Hungária Zrt. előzetesen értesítette az érintett fogyasztókat. Tájékoztatójuk szerint a hét utolsó két munkanapján további zalai településeken is várható áramszünet. Zalaegerszegen ugyancsak hálózatátépítés miatt csütörtökön 8-tól 16 óráig az Akácfa, a Dr. Jancsó Benedek, a Pózva és a Speditőr utcákban található ingatlanokon, valamint a Gógánhegyen, az Akácfa soron, Kaszaházán, az Egervári utcákban és Pózván, a Felsőerdő, Őrház, Pózva és Vasút utcákban, továbbá a Válickavölgy és Zalavölgye területén kapcsolják le az áramot. Pénteken 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében a botfai városrészben, azaz a Botfa és Várberki utcákban, valamint egyes közeli külterületi ingatlanokon végeznek áramszünetet okozó fejlesztéseket.
Felhasználó is kérhet áramszünetet
Szentpéterúron csütörtökön 8.30 és 15.30 óra között hálózat karbantartást végeznek, ami az Ady, Jókai, Kossuth és Petőfi utcákban, illetve a temetőben okoz áramszünetet. Ugyancsak csütörtökön, 8 és 12 óra között Zalalövőn a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása miatt kapcsolják le az áramot. A szolgáltatás kiesésére az Arany, Deák, Kossuth, Margaréta és Széchenyi utcákban kell a fogyasztóknak számítaniuk. Nagykanizsán, az Erdész utcában csütörtökön 8 és 16 óra között felhasználói kérésre lesz átmeneti áramszünet.