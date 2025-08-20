Ne érje váratlanul az áramszünet! A hét utolsó két munkanapján ezeken a zalai településeken kell számítania rá!

A tervezett beruházásról az E-On Hungária Zrt. előzetesen értesítette az érintett fogyasztókat. Tájékoztatójuk szerint a hét utolsó két munkanapján további zalai településeken is várható áramszünet. Zalaegerszegen ugyancsak hálózatátépítés miatt csütörtökön 8-tól 16 óráig az Akácfa, a Dr. Jancsó Benedek, a Pózva és a Speditőr utcákban található ingatlanokon, valamint a Gógánhegyen, az Akácfa soron, Kaszaházán, az Egervári utcákban és Pózván, a Felsőerdő, Őrház, Pózva és Vasút utcákban, továbbá a Válickavölgy és Zalavölgye területén kapcsolják le az áramot. Pénteken 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében a botfai városrészben, azaz a Botfa és Várberki utcákban, valamint egyes közeli külterületi ingatlanokon végeznek áramszünetet okozó fejlesztéseket.

A hét utolsó két munkanapján is lesz áramszünet Zalában

Forrás: Shutterstock

Felhasználó is kérhet áramszünetet

Szentpéterúron csütörtökön 8.30 és 15.30 óra között hálózat karbantartást végeznek, ami az Ady, Jókai, Kossuth és Petőfi utcákban, illetve a temetőben okoz áramszünetet. Ugyancsak csütörtökön, 8 és 12 óra között Zalalövőn a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása miatt kapcsolják le az áramot. A szolgáltatás kiesésére az Arany, Deák, Kossuth, Margaréta és Széchenyi utcákban kell a fogyasztóknak számítaniuk. Nagykanizsán, az Erdész utcában csütörtökön 8 és 16 óra között felhasználói kérésre lesz átmeneti áramszünet.