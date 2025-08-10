1 órája
Nem működik a légkondi? Nem hűt a fridzsider? Lehet, hogy ez lesz az oka! Áramszünetek várhatóak Zalában
Kánikula idején az ideális komfortérzetet és egészségünk megőrzését is elősegítheti, ha az egész napot nem tűző napon töltjük, hanem időnként behúzódunk hűvösebb, például légkondicionált terekbe. Igen ám, de ahhoz, hogy ilyennel rendelkezzünk, folyamatos áramszolgáltatásra van szükségünk, márpedig ebből az elkövetkezendő napokban többször hiány lesz. Az E.On Hungária Zrt. a megye számos pontjára átmeneti áramszünetet jelzett elő.
A szolgáltató közleménye szerint Zalaegerszegen a hét minden munkanapján lesz áramszünet. Ennek több oka is van, például hálózatátépítés, vagy gyengeáramú rendszer kiépítése, ami miatt a város egyes pontjain ugyancsak le kell kapcsolni a szolgáltatást. A gyengeáramú rendszer kiépítése hétfőn 8 és 16 óra között a Toposháza utcában és a Zelefa úton, valamint a bazitai városrészben, a Bazitai Úton és a Szelefai utcában okoz átmeneti áramszünetet. Kedden ugyanezen okból 8-től 16 óráig a Béke utcában, szerdán azonos időszakban a Falumúzeum, az Ola és a Perlaki utcákban kell a szolgáltatás ideiglenes kiesésére számítaniuk a fogyasztóknak. Csütörtökön már jóval nagyobb területen zajlanak a munkálatok, ekkor a Béke, Ebergényi, Gyár, Hársfa, Hock János, Karácsony, Malom, Móra, Mura, Muskátli, Ola, Perlaki és Tavasz utcákban kapcsolják le 8 és 16 óra között az áramot. Pénteken ugyancsak 8-tól 16 óráig az Ebergényi, Gyár, Hársfa, Hock János, Karácsony, Móra, Mura, Rózsa és Tavasz utcákban lesz áramszünet.
További áramszünetek Zalaegerszegen
A megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében szintén lesz áramszünet Zalaegerszegen. Hétfőn 8 és 16 óra között a Botfai utcában, továbbá a botfai városrész egyes területein, a Botfa és Várberki utcában, illetve néhány külterületi ingatlanon, míg kedden szintén 8-tól 16 óráig a Jákum Ferenc utcában és a hozzá tartozó garázssoron, továbbá a Hock János és Szeglet utcákban, illetve néhány környező külterületi ingatlanon kapcsolják le az áramot. Pénteken 8 és 16 óra között hálózat-átépítést végeznek Zalaegerszegen, ezek a munkák az Akácfa, Dr. Jancsó Benedek, Egervári, Pózva és Speditőr utcákban, az Akácfa soron, valamint Pózva egyes pontjain, a Felsőerdő, Őrház, Pózva és Vasút utcákban, továbbá a hozzájuk tartozó külterületi ingatlanokon okoznak áramszünetet.
Munkálatok a vármegye számos továbbá pontján
A zalaegerszegi fejlesztések mellett a vármegye más településen is lesznek a jövő héten áramszünettel együtt járó munkálatok.
- Tornyiszentmiklóson hétfőn kezdődik egy átfogó beruházás, ami a Petőfi utcát, a lendvaújfalusi hegyet és további környező külterületi ingatlanokat, például a vadászházat érinti. Ezek a munkálatok kedden és csütörtökön folytatódnak, valamennyi említett napon 8 és 16 óra között okozva áramszünetet.
- Ugyancsak hétfőn, 8.30 és 12.30 óra között Nagykapornakon, az Almási és Dózsa utcákban a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása miatt lesz áramszünet.
- Kedden 8 és 16 óra között Kemendolláron, a Kemendi-hegyen kapcsolják le az áramot új fogyasztási hely villamos energiával történő ellátása miatt.
- Rédicsen, szintén külterületen zajlik hálózatátépítés, emiatt szerdán, csütörtökön és pénteken 8 és 15.30 óra között a zártkerti rész ingatlanjai maradnak áram nélkül.
- Sormás külterületén hálózatkarbantartás miatt szerdán 9 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás.
- Szentpéterúron csütörtökön 9 és 13.30 óra között feszültség alatt végeznek munkálatokat az E.On Hungária Zrt. szakemberei, de a Béke, Hunyadi, Mikszáth és Tompa Mihály utcák fogyasztóinak így is áramszünetre kell számítaniuk.
- Keszthelyen pénteken 9 és 14 óra között dolgoznak a közcélú hálózaton, ezek a munkák a Napfény sor és az Árnyas utca fogyasztóit érintik.