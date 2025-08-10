Nem működik a légkondi? Nem hűt a fridzsider? Lehet, hogy ez lesz az oka! Áramszünetek várhatóak Zalában

A szolgáltató közleménye szerint Zalaegerszegen a hét minden munkanapján lesz áramszünet. Ennek több oka is van, például hálózatátépítés, vagy gyengeáramú rendszer kiépítése, ami miatt a város egyes pontjain ugyancsak le kell kapcsolni a szolgáltatást. A gyengeáramú rendszer kiépítése hétfőn 8 és 16 óra között a Toposháza utcában és a Zelefa úton, valamint a bazitai városrészben, a Bazitai Úton és a Szelefai utcában okoz átmeneti áramszünetet. Kedden ugyanezen okból 8-től 16 óráig a Béke utcában, szerdán azonos időszakban a Falumúzeum, az Ola és a Perlaki utcákban kell a szolgáltatás ideiglenes kiesésére számítaniuk a fogyasztóknak. Csütörtökön már jóval nagyobb területen zajlanak a munkálatok, ekkor a Béke, Ebergényi, Gyár, Hársfa, Hock János, Karácsony, Malom, Móra, Mura, Muskátli, Ola, Perlaki és Tavasz utcákban kapcsolják le 8 és 16 óra között az áramot. Pénteken ugyancsak 8-tól 16 óráig az Ebergényi, Gyár, Hársfa, Hock János, Karácsony, Móra, Mura, Rózsa és Tavasz utcákban lesz áramszünet.

A jövő héten Zala számos pontján lesz áramszünet

További áramszünetek Zalaegerszegen

A megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében szintén lesz áramszünet Zalaegerszegen. Hétfőn 8 és 16 óra között a Botfai utcában, továbbá a botfai városrész egyes területein, a Botfa és Várberki utcában, illetve néhány külterületi ingatlanon, míg kedden szintén 8-tól 16 óráig a Jákum Ferenc utcában és a hozzá tartozó garázssoron, továbbá a Hock János és Szeglet utcákban, illetve néhány környező külterületi ingatlanon kapcsolják le az áramot. Pénteken 8 és 16 óra között hálózat-átépítést végeznek Zalaegerszegen, ezek a munkák az Akácfa, Dr. Jancsó Benedek, Egervári, Pózva és Speditőr utcákban, az Akácfa soron, valamint Pózva egyes pontjain, a Felsőerdő, Őrház, Pózva és Vasút utcákban, továbbá a hozzájuk tartozó külterületi ingatlanokon okoznak áramszünetet.

Munkálatok a vármegye számos továbbá pontján

A zalaegerszegi fejlesztések mellett a vármegye más településen is lesznek a jövő héten áramszünettel együtt járó munkálatok.