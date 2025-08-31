augusztus 31., vasárnap

Károkozás utáni helyreállítás

2 órája

Durván indul a szeptember, áramszünetekkel teli hétnek nézünk elébe

Egészen speciális okból dolgoznak a jövő héten Dél-Zalában az E-On Hungária Zrt. szakemberei. A szolgáltató tájékoztatója szerint az idegen károkozás utáni helyreállítási munkálatok miatt a térség több településén is áramszünet lesz kedden.

Gyuricza Ferenc

Az előreláthatólag 8-tól egészen 16 óráig tartó áramszünet Homokkomárom, Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Sormás és Magyarszerdahely fogyasztóit is érinti. Homokkomáromban az Ady, Dózsa, Helyiséglap, Hárslevelű, Jókai, Kossuth, Nagyhegy, Petőfi, Sváb és Vigadó utcákban, továbbá a Sajtár közben és a Zsidó soron, illetve az olyan külterületi részeken szünetel átmenetileg a szolgáltatás, mint az Alsócsinga hegy, a Felsőcsinga, a Kurtahegy, a Középhegy, a Mánfai hegy és az Örömhegy. Fűzvölgyön ugyanebben az időszakban a Kossuth utcában és a településhez tartozó külterületi részeken, Hosszúvölgyben a Kossuth, Petőfi, Rákóczi és Széchenyi utcákban szünetel a szolgáltatás. Sormás és Magyarszerdahely csak külterületi részeivel lesz érintett a munkálatokban. 

Áramszünetek Zalaegerszegen

Az E-On Hungária Zrt. tájékoztatója alapján áramszünetre számos további zalai településen is számítanunk kell. Zalaegerszegen a hét minden munkanapján dolgoznak. Hétfőn 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében a Domb és Madárbirs utcákban, továbbá a Csácsi-hegyi és Nyári-hegyi úton, valamint a Csácsi-hegyen végeznek fejlesztéseket. Kedden a Bokor, Cimpóhegyi, Hosszú-Jánka és Zsák utcában, illetve az Alsóerdei úton a Cimpóhegyen és Búslakpuszta területén lesz hálózatkarbantartás, ami szerdától péntekig az Akácfa és Zrínyi utcában, az Ebergényi úton és a Gógánhegyhez tartozó Akácfa soron folytatódik. Zalaegerszegen emellett egy olyan kiemelt beruházás is folyamatban van, ami csütörtökön érint számos fogyasztót. Ezen a napon 8 és 16 óra az alábbi helyszíneken várható még áramszünet: 

  • Alsójánka
  • Aranyeső utca
  • Aranyoslapi dűlő
  • Átalszegett utca
  • Besenyő utca
  • Cédrus utca
  • Fagyal utca
  • Forrás utca
  • Fügefa utca
  • Galagonya köz
  • Gálafej
  • Gálafeji utca
  • Göcseji Pataki Ferenc utca
  • Harang utca
  • Hold utca
  • Hosszú-Jánka
  • Hosszú-Jánka utca
  • Hosszújánkahegyi út
  • Jánkahegy
  • Jánkahegyi utca
  • Keresztes utca
  • Köztársaság útja
  • Kőris utca
  • Lukahegyi út
  • Olajfa utca
  • Öreghegy
  • Öreghegyi út
  • Rövid-Jánka utca
  • Sósvölgy dűlő
  • Sövény utca
  • Sugár utca
  • Szeretet utca
  • Szőlőskert utca
  • Vakaros-hegyi út
  • Zrínyi utca. 

A munkálatok érintik továbbá Besenyőben a Posta utcát, a Hegyi utat, illetve a Besenyőhegy, a Lukahegy, az Öreghegy, a Vakaroshegy és a Zalabesenyőhegy területén található ingatlanokat. Jánkahegyen a Leander utcát és Rövid-Jánka egy részét, míg a Kertvárosban az Erdész, Erkel, Fejér, Hegyalja és Napsugár utcákat.

Hálózatkarbantartás Keszthelyen és Letenyén

Nagykanizsán szerdán 8.30 és 15 óra között végez hálózatkarbantartást a szolgáltató, ez a Lejtő utcában, a Barátgödöri úton, az Újförhénci hegyen, valamint a palini városrészben, az Alkotmány és Förhénc utcában, illetve az Öregförhénc és Újförhénc úton okoz áramszünetet. A vármegye városai közül Letenyén lesz még előre tervezett áramszünet a jövő héten. Kedden és szerdán 8 és 16 óra között a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet eltávolítását végzik a Kecskehát utcában, a Béci hegyen és az Öreghegyen. Ezek a munkák ugyanezekben az időpontokban a szomszédos Zajkon, a Deák, Iskola, Józsefhegy, és Kolozsvári utcákban, a horgásztanya környékén, a Béci hegy Zalkhoz tartozó területén, az Öreghegyen és a Zajki-hegyen is zajlanak. Pénteken 9 és 13 óra között pedig hálózatkarbantartást végez Letenyén a szolgáltató, ami a Csányi, Királyi Pál és Uzsoki utcákban, továbbá a Mura úton okoz áramszünetet. 

Több napon át tartó munkavégzések

Több napos munkavégzésre kell számítaniuk Cserszegtomaj lakosainak is. Hálózatátépítés miatt keddtől csütörtökig, mindhárom nap 8 és 15.30 óra között a Bástya, Gagarin, Községháza és Völgy utcákban, a Keszthelyi úton, illetve a Kis közben szünetel az áramszolgáltatás. Zalatárnokon hétfőn 8.30 és 15.30 óra között a Vakola utcában és a környező külterületi ingatlanokon, míg csütörtökön 9 és 14.30 óra között a Deák, Dózsa, Hunyadi, Nefelejcs, Petőfi, Rózsa, Táncsics és Vörösmarty utcákban kapcsolják le átmenetileg hálózatkarbantartás miatt az áramot. 

Munkálatok a zalai falvakban

Hálózatkarbantartás lesz kedden 8 és 16 óra között Bocfölde Kökényesnek nevezett részén, illetve 9 és 15.30 óra között Nagykapornak külterületi részein, beleértve a Bükkhegyet és a temetőt is. Szerdán 8.30 órától 15 óráig pedig Zalacsányban, a Bocskai, Dózsa, Kisfaludy és Kossuth utcákban, valamint a Táncsics közben lesz hasonló munkák miatt áramszünet.

Szerdán 8 és 15 óra között Rédicsen, az Ady, Béke, Sugár és Sziklai utcákban távolítják el az elektromos vezetékek biztonsági övezetéből a növényzetet, míg pénteken 9.30 és 15.30 óra között Gyenesdiáson a megnövekedett ügyféligény kielégítése végett dolgoznak az E-On Hungária Zrt. szakemberei a Fazekas, Galagonya, Hunyadi, Jókai, Kökény, Mandulás, Pethő László és Petőfi utcákban, illetve a Dr. Marosvári Miklós és Jókai közben. 

 

