2 órája
Durván indul a szeptember, áramszünetekkel teli hétnek nézünk elébe
Egészen speciális okból dolgoznak a jövő héten Dél-Zalában az E-On Hungária Zrt. szakemberei. A szolgáltató tájékoztatója szerint az idegen károkozás utáni helyreállítási munkálatok miatt a térség több településén is áramszünet lesz kedden.
Az előreláthatólag 8-tól egészen 16 óráig tartó áramszünet Homokkomárom, Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Sormás és Magyarszerdahely fogyasztóit is érinti. Homokkomáromban az Ady, Dózsa, Helyiséglap, Hárslevelű, Jókai, Kossuth, Nagyhegy, Petőfi, Sváb és Vigadó utcákban, továbbá a Sajtár közben és a Zsidó soron, illetve az olyan külterületi részeken szünetel átmenetileg a szolgáltatás, mint az Alsócsinga hegy, a Felsőcsinga, a Kurtahegy, a Középhegy, a Mánfai hegy és az Örömhegy. Fűzvölgyön ugyanebben az időszakban a Kossuth utcában és a településhez tartozó külterületi részeken, Hosszúvölgyben a Kossuth, Petőfi, Rákóczi és Széchenyi utcákban szünetel a szolgáltatás. Sormás és Magyarszerdahely csak külterületi részeivel lesz érintett a munkálatokban.
Áramszünetek Zalaegerszegen
Az E-On Hungária Zrt. tájékoztatója alapján áramszünetre számos további zalai településen is számítanunk kell. Zalaegerszegen a hét minden munkanapján dolgoznak. Hétfőn 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében a Domb és Madárbirs utcákban, továbbá a Csácsi-hegyi és Nyári-hegyi úton, valamint a Csácsi-hegyen végeznek fejlesztéseket. Kedden a Bokor, Cimpóhegyi, Hosszú-Jánka és Zsák utcában, illetve az Alsóerdei úton a Cimpóhegyen és Búslakpuszta területén lesz hálózatkarbantartás, ami szerdától péntekig az Akácfa és Zrínyi utcában, az Ebergényi úton és a Gógánhegyhez tartozó Akácfa soron folytatódik. Zalaegerszegen emellett egy olyan kiemelt beruházás is folyamatban van, ami csütörtökön érint számos fogyasztót. Ezen a napon 8 és 16 óra az alábbi helyszíneken várható még áramszünet:
- Alsójánka
- Aranyeső utca
- Aranyoslapi dűlő
- Átalszegett utca
- Besenyő utca
- Cédrus utca
- Fagyal utca
- Forrás utca
- Fügefa utca
- Galagonya köz
- Gálafej
- Gálafeji utca
- Göcseji Pataki Ferenc utca
- Harang utca
- Hold utca
- Hosszú-Jánka
- Hosszú-Jánka utca
- Hosszújánkahegyi út
- Jánkahegy
- Jánkahegyi utca
- Keresztes utca
- Köztársaság útja
- Kőris utca
- Lukahegyi út
- Olajfa utca
- Öreghegy
- Öreghegyi út
- Rövid-Jánka utca
- Sósvölgy dűlő
- Sövény utca
- Sugár utca
- Szeretet utca
- Szőlőskert utca
- Vakaros-hegyi út
- Zrínyi utca.
A munkálatok érintik továbbá Besenyőben a Posta utcát, a Hegyi utat, illetve a Besenyőhegy, a Lukahegy, az Öreghegy, a Vakaroshegy és a Zalabesenyőhegy területén található ingatlanokat. Jánkahegyen a Leander utcát és Rövid-Jánka egy részét, míg a Kertvárosban az Erdész, Erkel, Fejér, Hegyalja és Napsugár utcákat.
Hálózatkarbantartás Keszthelyen és Letenyén
Nagykanizsán szerdán 8.30 és 15 óra között végez hálózatkarbantartást a szolgáltató, ez a Lejtő utcában, a Barátgödöri úton, az Újförhénci hegyen, valamint a palini városrészben, az Alkotmány és Förhénc utcában, illetve az Öregförhénc és Újförhénc úton okoz áramszünetet. A vármegye városai közül Letenyén lesz még előre tervezett áramszünet a jövő héten. Kedden és szerdán 8 és 16 óra között a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet eltávolítását végzik a Kecskehát utcában, a Béci hegyen és az Öreghegyen. Ezek a munkák ugyanezekben az időpontokban a szomszédos Zajkon, a Deák, Iskola, Józsefhegy, és Kolozsvári utcákban, a horgásztanya környékén, a Béci hegy Zalkhoz tartozó területén, az Öreghegyen és a Zajki-hegyen is zajlanak. Pénteken 9 és 13 óra között pedig hálózatkarbantartást végez Letenyén a szolgáltató, ami a Csányi, Királyi Pál és Uzsoki utcákban, továbbá a Mura úton okoz áramszünetet.
Több napon át tartó munkavégzések
Több napos munkavégzésre kell számítaniuk Cserszegtomaj lakosainak is. Hálózatátépítés miatt keddtől csütörtökig, mindhárom nap 8 és 15.30 óra között a Bástya, Gagarin, Községháza és Völgy utcákban, a Keszthelyi úton, illetve a Kis közben szünetel az áramszolgáltatás. Zalatárnokon hétfőn 8.30 és 15.30 óra között a Vakola utcában és a környező külterületi ingatlanokon, míg csütörtökön 9 és 14.30 óra között a Deák, Dózsa, Hunyadi, Nefelejcs, Petőfi, Rózsa, Táncsics és Vörösmarty utcákban kapcsolják le átmenetileg hálózatkarbantartás miatt az áramot.
Munkálatok a zalai falvakban
Hálózatkarbantartás lesz kedden 8 és 16 óra között Bocfölde Kökényesnek nevezett részén, illetve 9 és 15.30 óra között Nagykapornak külterületi részein, beleértve a Bükkhegyet és a temetőt is. Szerdán 8.30 órától 15 óráig pedig Zalacsányban, a Bocskai, Dózsa, Kisfaludy és Kossuth utcákban, valamint a Táncsics közben lesz hasonló munkák miatt áramszünet.
Szerdán 8 és 15 óra között Rédicsen, az Ady, Béke, Sugár és Sziklai utcákban távolítják el az elektromos vezetékek biztonsági övezetéből a növényzetet, míg pénteken 9.30 és 15.30 óra között Gyenesdiáson a megnövekedett ügyféligény kielégítése végett dolgoznak az E-On Hungária Zrt. szakemberei a Fazekas, Galagonya, Hunyadi, Jókai, Kökény, Mandulás, Pethő László és Petőfi utcákban, illetve a Dr. Marosvári Miklós és Jókai közben.