Durván indul a szeptember, áramszünetekkel teli hétnek nézünk elébe

Az előreláthatólag 8-tól egészen 16 óráig tartó áramszünet Homokkomárom, Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Sormás és Magyarszerdahely fogyasztóit is érinti. Homokkomáromban az Ady, Dózsa, Helyiséglap, Hárslevelű, Jókai, Kossuth, Nagyhegy, Petőfi, Sváb és Vigadó utcákban, továbbá a Sajtár közben és a Zsidó soron, illetve az olyan külterületi részeken szünetel átmenetileg a szolgáltatás, mint az Alsócsinga hegy, a Felsőcsinga, a Kurtahegy, a Középhegy, a Mánfai hegy és az Örömhegy. Fűzvölgyön ugyanebben az időszakban a Kossuth utcában és a településhez tartozó külterületi részeken, Hosszúvölgyben a Kossuth, Petőfi, Rákóczi és Széchenyi utcákban szünetel a szolgáltatás. Sormás és Magyarszerdahely csak külterületi részeivel lesz érintett a munkálatokban.

Számos zalai településen várható áramszünet a jövő héten

Forrás: Shutterstock

Áramszünetek Zalaegerszegen

Az E-On Hungária Zrt. tájékoztatója alapján áramszünetre számos további zalai településen is számítanunk kell. Zalaegerszegen a hét minden munkanapján dolgoznak. Hétfőn 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében a Domb és Madárbirs utcákban, továbbá a Csácsi-hegyi és Nyári-hegyi úton, valamint a Csácsi-hegyen végeznek fejlesztéseket. Kedden a Bokor, Cimpóhegyi, Hosszú-Jánka és Zsák utcában, illetve az Alsóerdei úton a Cimpóhegyen és Búslakpuszta területén lesz hálózatkarbantartás, ami szerdától péntekig az Akácfa és Zrínyi utcában, az Ebergényi úton és a Gógánhegyhez tartozó Akácfa soron folytatódik. Zalaegerszegen emellett egy olyan kiemelt beruházás is folyamatban van, ami csütörtökön érint számos fogyasztót. Ezen a napon 8 és 16 óra az alábbi helyszíneken várható még áramszünet:

Alsójánka

Aranyeső utca

Aranyoslapi dűlő

Átalszegett utca

Besenyő utca

Cédrus utca

Fagyal utca

Forrás utca

Fügefa utca

Galagonya köz

Gálafej

Gálafeji utca

Göcseji Pataki Ferenc utca

Harang utca

Hold utca

Hosszú-Jánka

Hosszú-Jánka utca

Hosszújánkahegyi út

Jánkahegy

Jánkahegyi utca

Keresztes utca

Köztársaság útja

Kőris utca

Lukahegyi út

Olajfa utca

Öreghegy

Öreghegyi út

Rövid-Jánka utca

Sósvölgy dűlő

Sövény utca

Sugár utca

Szeretet utca

Szőlőskert utca

Vakaros-hegyi út

Zrínyi utca.

A munkálatok érintik továbbá Besenyőben a Posta utcát, a Hegyi utat, illetve a Besenyőhegy, a Lukahegy, az Öreghegy, a Vakaroshegy és a Zalabesenyőhegy területén található ingatlanokat. Jánkahegyen a Leander utcát és Rövid-Jánka egy részét, míg a Kertvárosban az Erdész, Erkel, Fejér, Hegyalja és Napsugár utcákat.