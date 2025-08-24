1 órája
Áramszünetekkel terhelt hét lesz Zalában! Mutatjuk, hogy hol, s mikor szünetel a szolgáltatás!
Számos zalai településen végez különböző karbantartási és fejlesztési munkálatokat a jövő héten az E-On Hungária Zrt. Az áramszünettel járó munkavégzésekről a szolgáltató adott részletes tájékoztatást.
Zalaegerszegen csütörtök kivételével a hét valamennyi munkanapján áramszünetre kell számítaniuk a fogyasztóknak, ám ezek eltérő helyeken, és különböző okok miatt következnek be. Hétfőtől szerdáig, minden nap 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében végeznek fejlesztéseket, ami a botfai városrészt – azon belül is a Botfa és a Várberki utcákat), továbbá a Botfai utcát, valamint a környező külterületi ingatlanokat érinti. Pénteken 8 és 17 óra között hálózatátépítés miatt a város peremrészein, illetve egyes városrészekben kapcsolják le az áramot. Ezen a napon az Átalszegett, Barka, Borsétány, Csáfordi, Dombos, Erzsébet, Felsődűlő, Folyondár, Futrinka, Gyümölcsös, Kaszás, Mandulás, Meredek, Mosoly, Nagy Csarit, Petúnia, Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szirom, Tűzcsap, Új-Avashegy, Virág és Virágszer utcák, továbbá az Egergényi, Gógánhegyi út, Kapolna-hegyi és Újhegyi út fogyasztóinak kell áramszünetre számítaniuk, de az Egerszeghegy kápolnánál, a Gógánhegyen, a Kiscsariti dűlőn és a Magasbükk területén is kimarad a szolgáltatás. Az áramszünet érinti továbbá a Bazitát, a Becsali részt, Ebergényt, Egerszeghegyet, a Gógánhegyet, Pózva egy részét, a Vorhotai-hegyet, valamint a közigazgatásilag Babosdöbrétéhez tartozó Új-Avat területét és az Újavas-hegy utcát is.
Áramszünet Nagykanizsán
Zalaegerszeg mellett további zalai városokban is áramszünetre kell számítaniuk az elkövetkezendő napokban a fogyasztóknak. Nagykanizsán csütörtökön 10.30 és 12 óra között transzformátorállomás karbantartást végeznek a szolgáltató munkatársai, amiatt a Durgó Katalin, Nefelejcs és Temető utcákban, további a palini városrészhez tartozó Alkotmány, Kalász, Lovarda és Napsugár utcákban, valamint külterületi ingatlanokon kapcsolják le az áramot. Ugyanezen a napon 13 és 14.30 óra között hálózat karbantartást végeznek, amely a Dankó utcát érinti a város nagyfakosi részén.
Mi várható Zalaszentgróton?
Zalaszentgróton hétfőn 8 és 14 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítését célzó fejlesztések miatt az Attila, Árpád, Bethlen, Báthory, Eötvös, Király, Kossuth, Kölcsey, Lehel, Petőfi, Plébánia, Vörösmarty és Zala utcákban, illetve a Kinizsi, Szabadság és Tűztorony téren szünetel a szolgáltatás. Hétfőn és pénteken, mindkét nap 8-tól 16 óráig pedig a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítására kerül sor az észak-zalai városban. Hétfőn az Aranyodi, Csúszódomb és Felsőaranyod utcákban, továbbá Aranyod, Felsőaranyod és Tüskeszentpéter területén, míg pénteken Aranyod és Csáford területén dolgoznak áramszünet mellett.
Transzformátorállomás átépítése és hálózatkarbantartás Keszthelyen
Keszthelyen transzformátorállomás átépítése várható, emiatt kedden, szerdán és csütörtökön, mindhárom nap 8 és 16 óra között Balaton parton, az Entz sétányon, Fenéki úton, Fenékpuszta területén, a Festetics György utcában, valamint a horgásztanya és a szabadstrand területén kell áramszünetre számítani. A Balaton-parti városban kedden 6 és 9 óra között hálózatkarbantartást is végeznek, ez utóbbi a Fejér, Gelencsér, Kastély, Katona József, Kossuth, Szalasztó és Szent Miklós utcák fogyasztóit érinti.
Épül az optikai kábel Gyenesdiáson
Lesznek áramszünettel járó munkálatok a zalai falvakban is. Gyenesdiáson tovább épül az optikai hálózat, emiatt szerdán 7.30 és 15.30 óra között a Fazekas, Galagonya, Hunyadi, Jókai, Kökény, Mandulás, Pethő László és Petőfi utcákban, valamint a Dr. Marosvári Miklós és Jókai közben, csütörtökön ugyanebben az időszakban a Darnay, Domboldal, József Attila, Lendvai János, Nyírfa, Petőfi, és Tücsökdomb utcákban, illetve a Pince közben, míg pénteken szintén 7.30 órától 15.30-ig a Béke, Domboldal, József Attila, Kamondi, Madách, Móra, Pince, Szent István és Tücsökdomb utcákban, továbbá a Georgikon, Pince és Toldi közben kapcsolják le az áramot.
Munkálatok a zalai falvakban
Hálózatátépítés miatt hétfőn 8.30 és 15.30 óra között Nagyrécsén, a Kossuth, Petőfi és Szabadság utcákban, illetve néhány külterületi ingatlanon várható áramszünet. Kehidakustányban pénteken 8 és 15.30 óra között hálózatbővítési munkálatokat végeznek, ami dr. Kovács Lajos sétányon, valamint a közelében található külterületi ingatlanokon okoz áramszünetet. Hálózat karbantartás miatt kedden 8.30 és 14 óra között Kisrécsén, a Dózsa, Petőfi, Rákóczi és Szentkirály utcákban, illetve ugyanezen a napon 9 és 15.30 óra között Nagykapornakon, a Kossuth, Petőfi és Zrínyi utcákban, szerdán 8 és 15 óra között Bagodban, a Dózsa és Rákóczi utcákban, míg csütörtökön 8.30 és 16 óra között Zalaújlakon, a Fő és Kiss utcában, a Rozsoma dűlő területén és egyéb külterületi ingatlanokon szünetel az áramszolgáltatás.
Biztonsági övezetet sért a növényzet
A biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása miatt hétfőn 8 és 16 óra között
- Zalabérben, az Ady, Dózsa György, Hunyadi, Huszti, Ibolya, Jókai Mór, József Attila, Kertész .s Rákóczi utcákban, a Csáfordi úton, illetve a Bagolyvölgy, Csúszódomb és Kászárdülő területén, valamint a zártkerti ingatlanoknál kapcsolják le a áramot.
- Nagyrécsén, az Egry József, Haladás, Kossuth, Napfény, Petőfi, Péterfai, Szabadság, Táncsics és Zrínyi utcákban, valamint a Tölgyes pusztán és egyéb külterületi ingatlanoknál pénteken 8 és 10 óra között végzik el ezeket a munkálatokat, akárcsak a szomszédos Kisrécsén, a Dózsa, Kossuth, Petőfi, Rákóczi, Szentkirály és Zrínyi utcákban, valamint Kendlimajorban és a faluhoz tartozó külterületi ingatlanoknál.
- Zalasárszegen szintén pénteken 8 és 10 óra között távolítják el a biztonsági övezetet sértő növényzetet, ezek a munkálatok a Lapi utcát, az Anna-hegyet és külterületi ingatlanokat érintenek.