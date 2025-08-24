Áramszünetekkel terhelt hét lesz Zalában! Mutatjuk, hogy hol, s mikor szünetel a szolgáltatás!

Zalaegerszegen csütörtök kivételével a hét valamennyi munkanapján áramszünetre kell számítaniuk a fogyasztóknak, ám ezek eltérő helyeken, és különböző okok miatt következnek be. Hétfőtől szerdáig, minden nap 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében végeznek fejlesztéseket, ami a botfai városrészt – azon belül is a Botfa és a Várberki utcákat), továbbá a Botfai utcát, valamint a környező külterületi ingatlanokat érinti. Pénteken 8 és 17 óra között hálózatátépítés miatt a város peremrészein, illetve egyes városrészekben kapcsolják le az áramot. Ezen a napon az Átalszegett, Barka, Borsétány, Csáfordi, Dombos, Erzsébet, Felsődűlő, Folyondár, Futrinka, Gyümölcsös, Kaszás, Mandulás, Meredek, Mosoly, Nagy Csarit, Petúnia, Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szirom, Tűzcsap, Új-Avashegy, Virág és Virágszer utcák, továbbá az Egergényi, Gógánhegyi út, Kapolna-hegyi és Újhegyi út fogyasztóinak kell áramszünetre számítaniuk, de az Egerszeghegy kápolnánál, a Gógánhegyen, a Kiscsariti dűlőn és a Magasbükk területén is kimarad a szolgáltatás. Az áramszünet érinti továbbá a Bazitát, a Becsali részt, Ebergényt, Egerszeghegyet, a Gógánhegyet, Pózva egy részét, a Vorhotai-hegyet, valamint a közigazgatásilag Babosdöbrétéhez tartozó Új-Avat területét és az Újavas-hegy utcát is.

Áramszünetekkel terhelt hétnek néznek elébe több zalai település lakói

Forrás: Shutterstock

Áramszünet Nagykanizsán

Zalaegerszeg mellett további zalai városokban is áramszünetre kell számítaniuk az elkövetkezendő napokban a fogyasztóknak. Nagykanizsán csütörtökön 10.30 és 12 óra között transzformátorállomás karbantartást végeznek a szolgáltató munkatársai, amiatt a Durgó Katalin, Nefelejcs és Temető utcákban, további a palini városrészhez tartozó Alkotmány, Kalász, Lovarda és Napsugár utcákban, valamint külterületi ingatlanokon kapcsolják le az áramot. Ugyanezen a napon 13 és 14.30 óra között hálózat karbantartást végeznek, amely a Dankó utcát érinti a város nagyfakosi részén.

Mi várható Zalaszentgróton?

Zalaszentgróton hétfőn 8 és 14 óra között a megnövekedett ügyféligény kielégítését célzó fejlesztések miatt az Attila, Árpád, Bethlen, Báthory, Eötvös, Király, Kossuth, Kölcsey, Lehel, Petőfi, Plébánia, Vörösmarty és Zala utcákban, illetve a Kinizsi, Szabadság és Tűztorony téren szünetel a szolgáltatás. Hétfőn és pénteken, mindkét nap 8-tól 16 óráig pedig a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítására kerül sor az észak-zalai városban. Hétfőn az Aranyodi, Csúszódomb és Felsőaranyod utcákban, továbbá Aranyod, Felsőaranyod és Tüskeszentpéter területén, míg pénteken Aranyod és Csáford területén dolgoznak áramszünet mellett.