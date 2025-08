Anyatej – az első ajándék, amit csak egy édesanya adhat (galéria)

Tudományosan bizonyított tény, hogy az anyatejnél ideálisabb táplálék nem létezik a babák számára. De sokszor mégsem egyszerű és nem magától értetődő a szoptatás, amelynek sikeréért keményen meg kell dolgozni, mondta Kámán Zsuzsanna védőnő. Az anyatejes táplálás világnapját ünneplő esemény egyik szervezőjeként köszöntötte a megjelenteket. Rajta kívül Bödöcs Erzsébet és Sifterné Doszpot Andrea védőnők vettek részt a szervezésében, amelynek oroszlánrészét Barkóné Lőrincz Annamária védőnő végezte, hangzott el.

Az Űrhajós Bölcsődében tartották meg az anyatejes táplálás világnapját, amelyen köszöntötték a két legtöbb anyatejet leadó anyukát. Képünkön balról Herczeg Aliz, jobbra Pergerné Zsankó Brigitta gyermekeikkel, középen Deák-Fazekas Rózsa.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Anyatejes táplálás – nem is olyan egyszerű

A folytatásban felolvasták egy édesanya levelét, amelyben kálváriájáról írt, hogy inkább bírálatot, mint támogatást kapott első gyerekénél, mert legjobb szándéka ellenére sem tudta szoptatni. Tóth Anikó, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház újszülött osztályának védőnője arról beszélt, hogy az édesanyáknak meg kell küzdeni a mellre helyezéssel, a bimbót érő heves fájdalommal a szoptatás elején. Ez nemcsak elveheti a kedvét, hanem elbizonytalanítja is, hogy nem képes rá. A szakemberek azonban mindenben segítenek, hogy a kezdeti nehézségeken túljussanak az édesanyák.

Köszönetnyilvánítás a segítséget nyújtóknak

A rendezvényen köszöntötték a két, legtöbb anyatejet leadó anyukát, akiknek Deák-Fazekas Rózsa, a zalaegerszegi anyatejgyűjtő állomás asszisztense adta át az oklevelet és az ajándékot. Herczeg Aliz elmondta, az első gyermekénél kihívásnak érezte, a második gyermekénél már természetes volt, de szívesen segített mindkét alkalommal. Pergerné Zsankó Brigitta is fontosnak érezte, hogy segítséget nyújtson azoknak az édesanyáknak, akik nem tudnak szoptatni. Második gyermekénél is bőséggel áldotta meg a természet, mintegy 170 liter anyatejet adott le. Az anyatejgyűjtő állomásra a hét hat napján, naponta mintegy 3 liter anyatejet adnak le, amellyel biztosítani tudják a kora- és az újszülött osztályon jelentkező igényeket. A többlet anyatejből a háziorvos által receptre felírva is tudnak adni, tudtuk meg.