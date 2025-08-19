augusztus 19., kedd

Amatőrcsillagászati tábor

19 perce

Messier-galaxisok és társaik: csillagokat vadásznak, tükröt csiszolnak és édességet készítenek (galéria)

Távoli galaxisok, csillaghalmazok, s persze a látványos Perseidák. Ismét nagy sikerrel zajlik a VEGA Csillagászati Egyesület amatőrcsillagászati tábora Őrimagyarósdon. A múlt héten kezdődött, s a péntekig tartó, immáron 34. találkozón távcsöves megfigyelések, előadások és közös játék, valamint idén először tükörcsiszoló képzés ad tartalmas kikapcsolódást, de még csillagászati édességek is készültek fondantból.

Mozsár Eszter
A VEGA amatőrcsillagászati tábor területén éjszakánkét a távcsöveké a főszerepe. Fotó: Pezzetta Umberto

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Mintegy ötven távcső pihen napközben a területen gondosan lefedve, hogy éjszakánként felfedje az univerzum csodáit. Az idei amatőrcsillagászati tábor központi tematikája a fényszennyeződés, tudtuk meg Dr. Csizmadia Szilárd főszervezőtől, a zalaegerszegi egyesület elnökétől.

amatőrcsillagászati tábor
Szöllősi Attila az amatőrcsillagászati tábor résztvevőinek szívesen segít az égi objektumok megtalálásában. Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

- A fényszennyeződés komoly környezetvédelmi probléma, foglalkozni kell vele. Ez nemcsak a csillagászokat, szakembereket, hanem mindenkit zavar. Biológiailag káros hatással van például az állatokra, befolyásolja az alvásciklust, s nem mellesleg komoly energiafelhasználást igényel a modern világítás.

A VEGA amatőrcsillagászati tábor akár a hivatásos szakma felé terelgethet bárkit

Az idei alkalomra 93 hazai és külföldön élő amatőr és hivatásos csillagász érkezett, például Erdélytől Németországon át Hollandiáig. Köztük a kecskeméti Szöllősi Attila amatőrcsillagász, aki a csillagászati jelenségek láthatóságainak kiszámításával foglalkozott 15 éven keresztül, s számításai kerültek be a csillagászati évkönyvekbe. Tavaly óta a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa.

- A csillagos égbolt szépsége, látványa vonz immáron harmincöt éve – felelte Attila. - Léteznek olyan ritka égi jelenségek, amiket életünkben csak egyszer láthatunk. Például 2004-ben és 2012-ben haladt el a Vénusz a Nap előtt, legközelebb ez csupán 125 év múlva történik. Szabad szemmel már nehéz újat felfedezni, hatalmas szerencse és szaktudás kell a legmodernebb távcsövek felhasználásával, de megéri pásztázni az eget.

Vega amatőr csillagászati tábor

Fotók: Pezzetta Umberto

 

