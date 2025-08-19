Messier-galaxisok és társaik: csillagokat vadásznak, tükröt csiszolnak és édességet készítenek (galéria)

Mintegy ötven távcső pihen napközben a területen gondosan lefedve, hogy éjszakánként felfedje az univerzum csodáit. Az idei amatőrcsillagászati tábor központi tematikája a fényszennyeződés, tudtuk meg Dr. Csizmadia Szilárd főszervezőtől, a zalaegerszegi egyesület elnökétől.

Szöllősi Attila az amatőrcsillagászati tábor résztvevőinek szívesen segít az égi objektumok megtalálásában. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- A fényszennyeződés komoly környezetvédelmi probléma, foglalkozni kell vele. Ez nemcsak a csillagászokat, szakembereket, hanem mindenkit zavar. Biológiailag káros hatással van például az állatokra, befolyásolja az alvásciklust, s nem mellesleg komoly energiafelhasználást igényel a modern világítás.

A VEGA amatőrcsillagászati tábor akár a hivatásos szakma felé terelgethet bárkit

Az idei alkalomra 93 hazai és külföldön élő amatőr és hivatásos csillagász érkezett, például Erdélytől Németországon át Hollandiáig. Köztük a kecskeméti Szöllősi Attila amatőrcsillagász, aki a csillagászati jelenségek láthatóságainak kiszámításával foglalkozott 15 éven keresztül, s számításai kerültek be a csillagászati évkönyvekbe. Tavaly óta a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa.

- A csillagos égbolt szépsége, látványa vonz immáron harmincöt éve – felelte Attila. - Léteznek olyan ritka égi jelenségek, amiket életünkben csak egyszer láthatunk. Például 2004-ben és 2012-ben haladt el a Vénusz a Nap előtt, legközelebb ez csupán 125 év múlva történik. Szabad szemmel már nehéz újat felfedezni, hatalmas szerencse és szaktudás kell a legmodernebb távcsövek felhasználásával, de megéri pásztázni az eget.