augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

13°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városháza

58 perce

Álláskeresők figyelem: pályamunkást és takarítót is keresnek Zalaegerszegen!

Címkék#Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézmény#pályamunkás#pályázat#takarító#vásárcsarnok

Zaol.hu

Pályamunkás

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében pályamunkás munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): sportlétesítményekben üzemeltetési, pályakarbantartási feladatok ellátása. Traktoron való munkavégzés előnyt jelent.

Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka.

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.).

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Álláshirdető szervezet be­mutatása: önkormányzati költségvetési szerv.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt végzettség/képesítés:
– befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,
– felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség vagy részszakma (középfokú szakképzettség), szolgáltatások, tovább nem bontható, szakmunkásképző,
– járművezetői engedély, kategória: B.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásá­­nak határideje: 2025. szep­­tem­ber 5.

Pályázat benyújtásának módja: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye (postai úton) vagy [email protected] e-mail-címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2025.09.08.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2025.09.15.

Takarító

Zalaegerszegen a Vásárcsarnokba takarítót keresnek helyettesítésre.

Jelentkezni ZMJV Vásárcsarnok Gazdasági Szervezetnél (8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.), a [email protected] címen, illetve Horváth István igazgatónál (+36-20-940-9010) lehet piacnapokon, azaz kedden és pénteken délelőtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu