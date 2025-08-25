Álláskeresők figyelem: pályamunkást és takarítót is keresnek Zalaegerszegen!

Pályamunkás

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében pályamunkás munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): sportlétesítményekben üzemeltetési, pályakarbantartási feladatok ellátása. Traktoron való munkavégzés előnyt jelent.

Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka.

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.).

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Álláshirdető szervezet be­mutatása: önkormányzati költségvetési szerv.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt végzettség/képesítés:

– befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,

– felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség vagy részszakma (középfokú szakképzettség), szolgáltatások, tovább nem bontható, szakmunkásképző,

– járművezetői engedély, kategória: B.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásá­­nak határideje: 2025. szep­­tem­ber 5.

Pályázat benyújtásának módja: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye (postai úton) vagy [email protected] e-mail-címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2025.09.08.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2025.09.15.

Takarító

Zalaegerszegen a Vásárcsarnokba takarítót keresnek helyettesítésre.

Jelentkezni ZMJV Vásárcsarnok Gazdasági Szervezetnél (8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.), a [email protected] címen, illetve Horváth István igazgatónál (+36-20-940-9010) lehet piacnapokon, azaz kedden és pénteken délelőtt.