1 órája
Álláskeresők figyelem: pályamunkást és takarítót is keresnek Zalaegerszegen!
Pályamunkás
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében pályamunkás munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): sportlétesítményekben üzemeltetési, pályakarbantartási feladatok ellátása. Traktoron való munkavégzés előnyt jelent.
Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka.
Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.).
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Álláshirdető szervezet bemutatása: önkormányzati költségvetési szerv.
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– erkölcsi bizonyítvány.
Elvárt végzettség/képesítés:
– befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,
– felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség vagy részszakma (középfokú szakképzettség), szolgáltatások, tovább nem bontható, szakmunkásképző,
– járművezetői engedély, kategória: B.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 5.
Pályázat benyújtásának módja: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye (postai úton) vagy [email protected] e-mail-címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2025.09.08.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2025.09.15.
Takarító
Zalaegerszegen a Vásárcsarnokba takarítót keresnek helyettesítésre.
Jelentkezni ZMJV Vásárcsarnok Gazdasági Szervezetnél (8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.), a [email protected] címen, illetve Horváth István igazgatónál (+36-20-940-9010) lehet piacnapokon, azaz kedden és pénteken délelőtt.