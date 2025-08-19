Kitüntetés 44 perce

Állami elismerésben részesült a zalai főmuzeológus, gratulálunk!

Móra Ferenc-díjat kapott Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-főmúzeulógusa ma délelőtt, kaptuk a hírt a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságától. Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban.

Béres Katalin kapta idén a Móra Ferenc díjat a Pesti Vigadóban állami ünnepünk alkalmából. Forrás: ZMI

A Móra Ferenc-díjat évente kettő szakember kapja. Idén Béres Katalin mellett Tóth Arnold, a miskolci Hermann Ottó Múzeum történésze kapta a magas rangú elismerést. A díj azoknak a muzeológusoknak adományozható állami kitüntetés, akik szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!