Állami elismerésben részesült a zalai főmuzeológus, gratulálunk!
Móra Ferenc-díjat kapott Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-főmúzeulógusa ma délelőtt, kaptuk a hírt a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságától. Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban.
Béres Katalin kapta idén a Móra Ferenc díjat a Pesti Vigadóban állami ünnepünk alkalmából.
Forrás: ZMI
A Móra Ferenc-díjat évente kettő szakember kapja. Idén Béres Katalin mellett Tóth Arnold, a miskolci Hermann Ottó Múzeum történésze kapta a magas rangú elismerést. A díj azoknak a muzeológusoknak adományozható állami kitüntetés, akik szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg.