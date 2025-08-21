Kalandorpolitika helyett kiszámíthatóság: a jövőbe vetett hit maradéktalan diadala (galéria, videó)

A nagykanizsai városi ünnepség a helyi hagyományok jegyében ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött, amelyhez a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala-Somogy Vármegyei Szervezetének tagjai, a Nagykanizsai Szakképző Centrum Zsigmondy Vilmos Technikum honvéd kadétjai, valamint a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága adta a díszőrséget. Ezt követően Cseke József, a városi vegyeskar karnagya adott elő néhány alkalomhoz illő dalt, majd Horváth Jácint lépett a mikrofon elé. Ünnepi beszédét a ház és a haza közötti párhuzammal kezdte, majd államalapító királyunkat, Szent Istvánt méltatta.

Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere: A ugusztus 20-ának nincs párja az ünnepeink sorában. Fotó: Gyuricza Ferenc

Államalapító királyunk a kalandorpolitika helyett a kiszámíthatóságot választotta

– Szent István király 1000 éve hazánk, e közös otthon, a magyar állam alapjait vetette meg döntésével és kitartó küzdelmével – emelte ki a polgármester. – Azzal, hogy nem a kalandorpolitikát, hanem a kiszámíthatóságot, nem a káoszt, hanem a törvényes rendet, és nem a keleti puszták végtelenét, hanem az Európához való tartozást választotta.

Horváth Jácint szerint augusztus 20-ának azért nincs párja az ünnepeink sorában, mert nem a kegyelettel teljes, bús emlékezést jelenti számunkra, hanem a dönteni tudás, az Európához tartozás és a megújulás, vagyis a jövőbe vetett hit maradéktalan diadalát.