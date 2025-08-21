augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Ünnep

1 órája

Kalandorpolitika helyett kiszámíthatóság: a jövőbe vetett hit maradéktalan diadala (galéria, videó)

Címkék#államalapítás ünnepe#új kenyér#megemlékezés#városi ünnepség#Szent István

Szent István alakja és erkölcsi tanácsai egy korábbi korszak lezárultát és egy új korszak kezdetét jelképezik – fogalmazta meg augusztus 20-i ünnepi beszédében Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere. Államalapító királyunkra emlékezve arra is kitért, hogy Szent István példája olyan ember eszményképét állítja elénk, aki képes volt túltekinteni önnön élete keretein, és olyan döntéseket hozott, amelyek egy egész nép sorsát alapozták meg.

Gyuricza Ferenc
Kalandorpolitika helyett kiszámíthatóság: a jövőbe vetett hit maradéktalan diadala (galéria, videó)

Az államalapító királyunk tiszteletére szervezett nagykanizsai ünnepég zászlófelvonással kezdődött

Fotó: Gyuricza Ferenc

A nagykanizsai városi ünnepség a helyi hagyományok jegyében ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött, amelyhez a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala-Somogy Vármegyei Szervezetének tagjai, a Nagykanizsai Szakképző Centrum Zsigmondy Vilmos Technikum honvéd kadétjai, valamint a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága adta a díszőrséget. Ezt követően Cseke József, a városi vegyeskar karnagya adott elő néhány alkalomhoz illő dalt, majd Horváth Jácint lépett a mikrofon elé. Ünnepi beszédét a ház és a haza közötti párhuzammal kezdte, majd államalapító királyunkat, Szent Istvánt méltatta.  

Horváth Jácint, Nagykanizsa város polgármestere beszédet mond államalapító királyunk, Szent István ünnepén
Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere: Augusztus 20-ának nincs párja az ünnepeink sorában. Fotó: Gyuricza Ferenc

Államalapító királyunk a kalandorpolitika helyett a kiszámíthatóságot választotta

Szent István király 1000 éve hazánk, e közös otthon, a magyar állam alapjait vetette meg döntésével és kitartó küzdelmével – emelte ki a polgármester. – Azzal, hogy nem a kalandorpolitikát, hanem a kiszámíthatóságot, nem a káoszt, hanem a törvényes rendet, és nem a keleti puszták végtelenét, hanem az Európához való tartozást választotta.

Horváth Jácint szerint augusztus 20-ának azért nincs párja az ünnepeink sorában, mert nem a kegyelettel teljes, bús emlékezést jelenti számunkra, hanem a dönteni tudás, az Európához tartozás és a megújulás, vagyis a jövőbe vetett hit maradéktalan diadalát.

Államalapításunk ünnepe Nagykanizsán

Fotók: Gyuricza Ferenc

Ünnepi programok az államalapítás tiszteletére

Az ünnepi beszédet követően a történelmi egyházak képviselői – Várnai László római katolikus esperes-plébános, Hella Ferenc református esperes és Deme Dávid evangélikus lelkész – megszentelték, illetve megáldották az új kenyeret, amit a megszegése után szétosztottak a jelenlévők között. Az ünnepi megemlékezés a Zalagyöngye Művészeti Műhely táncosainak műsorával ért véget, ám este további programokat rendeztek Szent István király és az államalapítás tiszteletére Nagykanizsán. Az alsóvárosi templomban ünnepi szentmisét tartottak, az Erzsébet téren pedig táncház, a Nagykanizsai Fúvószenekar kisegyüttesének műsora, filmvetítés és tűzijáték várta az érdeklődőket. 

 

