augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+32
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az államalapítás ünnepe

46 perce

Kövér László lesz a szónok, a Szent István-szobor 25 éves jubileumáról is megemlékeznek a zalai városban

Címkék#program#Szent István#szobor

Közel öt méter magas Szent István-szobor fogadja a Balaton felől a Zalaegerszegre érkezőket. Seres János és Szórádi Zsigmond alkotása 2000 óta áll Csácsbozsok küszöbén, immár 25 éve helyet adva a Szent István-napi ünnepségeknek. Az idei augusztus 19-i ünnepségen az államalapítás mellett erről a jubileumról is megemlékeznek egy nagyszabású rendezvény keretében. A részletes programot sajtótájékoztatón ismertették pénteken.

Antal Lívia

Akkoriban a köztéri szobrokat inkább a városközpontban helyezték el, ezért is volt nagy újdonság, hogy egy városrész kaphatott egy monumentális szobrot, idézte fel Herkliné Ebedli Gyöngyi, a házigazda településrész önkormányzati képviselője. Mint mondta, az immár 25 éve itt álló Szent István-szobor nemcsak földrajzilag fontos, hanem lelkileg és érzelmileg is. A város, a városrész közössége számára összetartó erővel bír. Az államalapítás ünnepe mellett helyszíne lehet más közösségi programoknak, így például az adventi időszakban.

Államalapítás ünnepe
A Szent István-szobor 25 éve helyszíne az államalapítás ünnepének Zalaegerszegen. Erről is megemlékeznek augusztus 19-én. A sajtótájékoztató résztvevői: Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója, Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetője és Herkliné Ebedli Gyöngyi, a házigazda településrész önkormányzati képviselője
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Államalapítás ünnepe táncházzal

A Szent István-szobor felállításának 25. éve alkalmából határon átívelő programmal kedveskednek az ünneplőknek, akik a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes egyórás táncszínházi produkcióját tekinthetik meg, mondta Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója. Méltó zárása lesz az eseménynek, amely ezt megelőzően a hagyományoknak megfelelően zajlik. Az államalapítás ünnepén beszédet mond díszvendégként Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A rendezvényen részt vesz Süle Katalin, a NAK alelnöke, a MAGOSZ alelnöke, a Zala Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke. Jelen lesz továbbá Székely János megyéspüspök, mert idén először Zalaegerszegen áldják meg a magyarok kenyerét. Az ünnepi műsorban fellép az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub dalköre is.

Ismét lezárják a Nyerges utcát

Augusztus 19-én a Szent István szobor melletti Nyerges utcát már 16.30 órakor lezárják. Az ünnepség 18 órakor kezdődik, a házelnök beszédével és a kenyérszenteléssel. A Bekecs Néptáncegyüttes műsora 19 órakor kezdődik a szoborral szembeni területen felállított színpadon. A Nyerges utcát várhatóan 20.30-kor adják vissza a forgalomnak. Bíznak a jó időben, de rossz idő esetén az Art moziban tartják meg az ingyenesen látogatható eseményt, ismertette Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem igazgatója a sajtótájékoztatón.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu