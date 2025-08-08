Kövér László lesz a szónok, a Szent István-szobor 25 éves jubileumáról is megemlékeznek a zalai városban

Akkoriban a köztéri szobrokat inkább a városközpontban helyezték el, ezért is volt nagy újdonság, hogy egy városrész kaphatott egy monumentális szobrot, idézte fel Herkliné Ebedli Gyöngyi, a házigazda településrész önkormányzati képviselője. Mint mondta, az immár 25 éve itt álló Szent István-szobor nemcsak földrajzilag fontos, hanem lelkileg és érzelmileg is. A város, a városrész közössége számára összetartó erővel bír. Az államalapítás ünnepe mellett helyszíne lehet más közösségi programoknak, így például az adventi időszakban.

A Szent István-szobor 25 éve helyszíne az államalapítás ünnepének Zalaegerszegen. Erről is megemlékeznek augusztus 19-én. A sajtótájékoztató résztvevői: Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója, Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetője és Herkliné Ebedli Gyöngyi, a házigazda településrész önkormányzati képviselője

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Államalapítás ünnepe táncházzal

A Szent István-szobor felállításának 25. éve alkalmából határon átívelő programmal kedveskednek az ünneplőknek, akik a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes egyórás táncszínházi produkcióját tekinthetik meg, mondta Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója. Méltó zárása lesz az eseménynek, amely ezt megelőzően a hagyományoknak megfelelően zajlik. Az államalapítás ünnepén beszédet mond díszvendégként Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A rendezvényen részt vesz Süle Katalin, a NAK alelnöke, a MAGOSZ alelnöke, a Zala Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke. Jelen lesz továbbá Székely János megyéspüspök, mert idén először Zalaegerszegen áldják meg a magyarok kenyerét. Az ünnepi műsorban fellép az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub dalköre is.

Ismét lezárják a Nyerges utcát

Augusztus 19-én a Szent István szobor melletti Nyerges utcát már 16.30 órakor lezárják. Az ünnepség 18 órakor kezdődik, a házelnök beszédével és a kenyérszenteléssel. A Bekecs Néptáncegyüttes műsora 19 órakor kezdődik a szoborral szembeni területen felállított színpadon. A Nyerges utcát várhatóan 20.30-kor adják vissza a forgalomnak. Bíznak a jó időben, de rossz idő esetén az Art moziban tartják meg az ingyenesen látogatható eseményt, ismertette Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem igazgatója a sajtótájékoztatón.