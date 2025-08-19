43 perce
Nincs még programod holnapra? Nálunk egy helyen megtalálod a zalai kínálatot
Az államalapítás és az új kenyér ünnepét idén is méltó módon tartják meg vármegyeszerte, szentmisével, koszorúzással, kulturális programokkal, mindenki találhat kedvére való élményt.
Zalaegerszegen ma 18 órakor kezdődik a városi ünnepség az idén 25 éves csácsbozsoki Szent István-szobornál. A megjelenteket Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő köszönti. Ünnepi beszédet mond dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A Magyarok Kenyere-kezdeményezést lezáró beszédet mond Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Közreműködik a csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és H. Horváth Gyula. Az új kenyeret dr. Székely János megyés püspök áldja meg. Ezt követően Zalaegerszeg erdélyi testvérvárosából, Nyárádszeredáról a Bekecs Néptáncegyüttes mutat be fergeteges ingyenes produkciót az államalapítás ünnepén.
Andráshidán szerdán 9:30-kor kezdődik az ünnepi szentmise a templomban, majd 10.30-tól ünnepi műsor tekinthető meg az Szent István-emlékkőnél. Itt szentelik meg az új kenyeret is. Beszédet mond Domján István, a városrész önkormányzati képviselője.
Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik az olai Jézus Szíve Ferences-plébániatemplomban, amely része a városi ünnepségnek. Ünnepi beszédet mond Vigh László országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Kis Kornél András római katolikus plébános, Hodánics Péter református lelkész, Zsugyel Kornél evangélikus lelkész áldja meg.
Az idén 57 éves Göcseji Falumúzeum születésnapját a 12 órától kezdődő Falumúzeum Napja keretében ünneplik. A rendezvényt Balaicz Zoltán polgármester nyitja meg. Kiállítások kísérik a programot. Mátyás István orgonaművész orgonakoncertje a zalacsébi fatemplomban lesz, a nagyszínpadon pedig a Kellene Kis Kert Zenekar ad koncertet.
A Vizslapark zászlójának avatására és az ünnepélyes zászlófelvonásra szerdán 13 órakor kerül sor a park Platán sor felőli oldalán. Köszöntőt mond Balaicz Zoltán polgármester és Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője. Az eseményen a Csillagközi Óvoda Tehetségműhelye gyermekeinek műsora, majd a Zalai Kutyasuli terápiás kutyáinak bemutatója tekinthető meg.
Balatongyörökön augusztus 20-án reggel 9 órakor szentmisével és kenyérszenteléssel veszi kezdetét a móló melletti sétányon az államalapítás és az új kenyér ünnepe – rossz idő esetén a templom falai között. 10.30-tól a Szent István-emlékműnél ünnepi megemlékezés és koszorúzás ad alkalmat a tiszteletadásra. Az eseményen Kiss László Tibor alpolgármester mond beszédet, a műsorban közreműködik Pelikán Péter versmondó.
Ilyen idő lesz augusztus 20-án Zalában: megkérdeztünk egy meteorológust és a mesterséges intelligenciát is (videóval)
Vonyarcvashegyen, a Szent Mihály-kápolnánál várják az ünneplőket Szent István napján. Az esemény 18 órakor kezdődik ünnepi műsorral: köszöntőt mond Pali Róbert polgármester, az új kenyeret Kerekes Zoltán plébános szenteli meg, az ünnepi hangulatot pedig a Vonyarcvashegyi Kamarakórus teszi még emlékezetesebbé. 19 órakor ünnepi szentmise kezdődik.
Gyenesdiáson az ünnep 11 órakor szentmisével indul a Diási Havas Boldogasszony-kápolnában, majd délben folytatódik a Diási Malom frissen megnyílt Rendezvénypajtájában. Itt köszöntőt mond Gál Lajos polgármester, az ünnepi műsorban közreműködik a Gyenesdiási Népdalkör, a Gyenesdiási Dalárda és a Gyenes Néptánc Együttes. Az új kenyeret Kerekes Zoltán plébános áldja meg, és ezen a napon kerül sor a Rendezvénypajta hivatalos felszentelésére is.
Keszthelyen augusztus 20-án egész napos, színes programokkal várják a helyieket és a városba érkező vendégeket. A nap 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban, 10 órától a templom előtti téren kerül sor a városi ünnepségre. 17 órától a Balaton-parti sétány színpadán indul a pezsgés: lesz csipkeverés-bemutató Bognár Edit népi iparművésszel, óriás Balaton társasjáték és a Gémkapocs Társasjáték Klub is várja a játékos kedvűeket. 19 órától a legendás Piramis együttes ad nagykoncertet, amit 21 órakor tűzijáték követ. 21.45-kor Szinetár Dóra lép színpadra, majd a napot 22.30-tól Dj Shepherd zárja egy hatalmas bulival.
Hévízen szerdán 10.30-kor a Szentlélek-templomban ünnepi szentmisére várják a híveket, melyet Kiss László esperes celebrál. A szertartást követően a városi megemlékezés és koszorúzás kezdődik. Ünnepi beszédet mond Naszádos Péter polgármester, valamint Nagy Bálint közlekedési államtitkár, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Kiss László, valamint Péntekné Vizkelety Márta református és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész áldja meg. Az ünnepi hangulatot Varga Miklós énekes előadása, a Szentlélek-templom Ardens Ignis Kórusa, Nagy István kántor karnagy, valamint a Tisztaforrás Dalkör közreműködése emeli.
Ingyenes parkolás a nemzeti ünnepen – mindegy, hogy templomba, kiállításra vagy koncertre mész...
Alsópáhokon 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Szent Kereszt Felmagasztalására-templomban. A szertartást Szalontai István Balázs atya celebrálja, majd sor kerül a kenyérszentelésre és a kenyérosztásra. Az ünnepi alkalmon Czigány Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, ő szegi meg az új kenyeret, amely a közösség összetartozásának és az élet mindennapi forrásának szimbóluma.
Sármelléken augusztus 19-én, az ünnep előestéjén tartják az ünnepi szentmisét az általános iskola udvarán. 18 órakor köszöntőt mond dr. Mismás Biri polgármester. A szentmisét bemutatja, majd az új kenyeret megszenteli Szalontai István Balázs atya.
Türjén a Gyümölcsoltó Boldog-asszony-templomban 9:30-kor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet az új kenyér megáldása követ. A nap folyamán ingyenes templomlátogatás indul 11, 13, 16 és 18 órakor vezetett sétákkal. A vezetett programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Zalaváron az ünnepi megemlékezés 10 órakor kezdődik a Várszigeten, a Szent István-kápolnában. Ünnepi szentmise nyitja a programot, majd Lucz József polgármester mondja el ünnepi beszédét, ezt követi a koszorúzás. Zalaváron termelt búzából, helyben sütött kenyeret áldanak meg. A történelmi áttekintés és színes versek után a Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport műsora teszi teljessé az ünnepi hangulatot.
Zalaszabarban az ünnepi program 11-kor kezdődik ünnepi szentmisével a Szűz Mária Neve-templomban, majd 12-kor a Puskás téren folytatódik, ahol közös ünneplésre, imára és éneklésre hívják a résztvevőket. Kelemen István atya megáldja a Szent István-szobrot, az alkotó, Csávás Csaba jelenlétében, majd megszenteli az új kenyereket is.
Vajon milyen idő lesz augusztus 20-án? Tomboló vihar vagy békés ünnep jön? A viharvadász elárulta
Zalaszentgróton 9:30-kor ünnepi szentmise kezdődik a Szent Imre-templomban, ahol Szeghy Csaba Tamás plébános és Koczor György evangélikus lelkész áldja meg az új kenyereket. A városi ünnepség 18 órakor veszi kezdetét a Ligetben: Inotay György, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet főigazgatója mond ünnepi beszédet, majd Baracskai József polgármester köszönti a résztvevőket, és átadják a városi kitüntetéseket. Az új kenyér megszegése után a Szentgrót Táncegyüttes műsora és a Zalaszentgróti Városi Fúvószenekar fellépése színesíti a programot. 19 órától a Hevesi-színház művészei lépnek fel, 20 órától a Hágai Királyi Zeneakadémia Fuaim Ensemble kamarakoncertje gondoskodik a különleges zenei élményről. A nap csúcspontjaként 20:30-tól fény- és lézershow-val elevenedik meg az István a király rockopera a Templom téren.
Nagykanizsán szerdán 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik a városi megemlékezés, amelynek közreműködői a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala-Somogy Vármegyei Szervezete, a Nagykanizsai Szakképző Centrum Zsigmondy Vilmos Technikum honvéd kadétjai, valamint a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága lesznek. A zászlófelvonást a Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi térzenéje előzi meg, majd a jelenlévők ünnepi műsort tekinthetnek meg Szent István király napja tiszteletére. Beszédet Horváth Jácint polgármester mond. Az új kenyeret ökumenikus szertartás keretében a történelmi egyházak képviselői szentelik meg. Ugyancsak Szent István király tiszteletére 18 órakor az alsóvárosi templomban ünnepi szentmisét tartanak. Az Erzsébet téren 18 órakor a Zalagyöngye Művészeti Műhely táncházában kezdődik esti program, ezt 19 órakor a Nagykanizsai Fúvószenekar Kisegyüttesének koncertje követi. 20 órától a Hogyan tudnék élni nélküled? című film szabadtéri vetítésével folytatódik a rendezvény, végül látványos tűzijáték zárja a napot.
Lentiben a Templom téren szerdán 9.30-kor kezdődik az ünnepi megemlékezés, Horváth László polgármester mond beszédet. Az új kenyeret Szakál Zoltán református lelkész áldja meg. Közreműködik az Énekmondó Együttes.
Letenyén az ünnepi szentmisét követően, 10.30-tól tartják a városi megemlékezést, amelynek szónoka Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője lesz. A műsorban a Mura Térsége Tűzoltózenekar, Gerencsér-Bödör Krisztina és Soós Áron versmondók, illetve a helyi mazsorettcsoportok működnek közre. Ez alkalomból kerül sor a városi kitüntetések átadására is. A nap programja 15.30-kor a városközpontban felállított szabadtéri színpadon kangoo jumps- és mazsorettbemutatókkal, illetve a Micsoda zenekar fellépésével folytatódik. 17.30-tól a Magyarucca zenekar, majd a Happy Dixieland Band ad koncertet. 20.30-kor a Mohikánok zenekar a Republic néhai énekese, Bódi László Cipő dalaival lép színpadra. Közben játszóház, népi játszótér, egyéb gyermekprogramok, kézműves-bemutató, gasztronómiai kínálat és borkóstoló is várja az érdeklődőket.
Zalalövőn a helyi hagyományoknak megfelelően a Patakai-hegyi búcsú keretében tartják a városi megemlékezést. A program szerdán 10 órakor kispályás labdarúgó-mérkőzéssel kezdődik. 15 órakor ünnepi szentmisét tartanak, ezt követi a Szent István-napi megemlékezés, amelynek szónoka Gyarmati Antal polgármester lesz. 19 órakor tábortüzet gyújtanak a kőkeresztnél, majd a gitáros Kovács Miklós, végül Pungor Gábor zenél.
Bázakerettyén a Szűz Mária Neve-templomban tartanak megemlékezést államalapításunk tiszteletére. A program szerdán 13 órakor Iványi László polgármester köszöntőjével kezdődik, ezt követi az ünnepi szentmise, az új kenyér megáldása, majd zenés irodalmi összeállítással zárul a rendezvény.
Lendván, az Alexandriai Szent Katalin-plébániatemplomban kedden 18 órakor ünnepi szentmisét tartanak Szent István király tiszteletére, ennek főcelebránsa dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök lesz. Az istentiszteletet megelőzően az ünneplők megkoszorúzzák államalapító királyunk szobrát, amely a templom melletti téren található. Ünnepi beszédet Horvát Tamás, a lendvai magyar nemzeti önkormányzati közösség elnöke mond.
Domonkosfán, a Szent Márton-templom udvarán tartják a muravidéki magyarság központi megemlékezését szerdán 18 órai kezdettel. Ünnepi beszédet dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a magyar országgyűlés volt elnöke, illetve Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke mond. A megemlékezést ökumenikus istentisztelet követi.