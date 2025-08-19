Nincs még programod holnapra? Nálunk egy helyen megtalálod a zalai kínálatot

Zalaegerszegen ma 18 órakor kezdődik a városi ünnepség az idén 25 éves csácsbozsoki Szent István-szobornál. A megjelenteket Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő köszönti. Ünnepi beszédet mond dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A Magyarok Kenyere-kezdeményezést lezáró beszédet mond Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Közreműködik a csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és H. Horváth Gyula. Az új kenyeret dr. Székely János megyés püspök áldja meg. Ezt követően Zalaegerszeg erdélyi testvérvárosából, Nyárádszeredáról a Bekecs Néptáncegyüttes mutat be fergeteges ingyenes produkciót az államalapítás ünnepén.

Az államalapítás ünnepe a csácsbozsoki Szent István-szobornál tavaly.

Fotó: Pezzetta Umberto

Andráshidán szerdán 9:30-kor kezdődik az ünnepi szentmise a templomban, majd 10.30-tól ünnepi műsor tekinthető meg az Szent István-emlékkőnél. Itt szentelik meg az új kenyeret is. Beszédet mond Domján István, a városrész önkormányzati képviselője.

Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik az olai Jézus Szíve Ferences-plébániatemplomban, amely része a városi ünnepségnek. Ünnepi beszédet mond Vigh László országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Kis Kornél András római katolikus plébános, Hodánics Péter református lelkész, Zsugyel Kornél evangélikus lelkész áldja meg.

Az idén 57 éves Göcseji Falumúzeum születésnapját a 12 órától kezdődő Falumúzeum Napja keretében ünneplik. A rendezvényt Balaicz Zoltán polgármester nyitja meg. Kiállítások kísérik a programot. Mátyás István orgonaművész orgonakoncertje a zalacsébi fatemplomban lesz, a nagyszínpadon pedig a Kellene Kis Kert Zenekar ad koncertet.

A Vizslapark zászlójának avatására és az ünnepélyes zászlófelvonásra szerdán 13 órakor kerül sor a park Platán sor felőli oldalán. Köszöntőt mond Balaicz Zoltán polgármester és Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője. Az eseményen a Csillagközi Óvoda Tehetségműhelye gyermekeinek műsora, majd a Zalai Kutyasuli terápiás kutyáinak bemutatója tekinthető meg.

Balatongyörökön augusztus 20-án reggel 9 órakor szentmisével és kenyérszenteléssel veszi kezdetét a móló melletti sétányon az államalapítás és az új kenyér ünnepe – rossz idő esetén a templom falai között. 10.30-tól a Szent István-emlékműnél ünnepi megemlékezés és koszorúzás ad alkalmat a tiszteletadásra. Az eseményen Kiss László Tibor alpolgármester mond beszédet, a műsorban közreműködik Pelikán Péter versmondó.