Szent István öröksége

1 órája

Nagy Bálint: a békéhez erő kell, ezt is megmutatta első királyunk– Ünnepi üzenet Hévízről (galéria, videó)

Címkék#Nagy Bálint#államalapítás ünnepe#Zaol videó#Naszádos Péter#Hévíz#Augusztus 20

Hévíz közössége idén is méltó módon ünnepelte Szent István király emlékét a Szentlélek templomban. Az államalapítás ünnepén elhangzó beszédek egyszerre idézték meg a magyarság ezeréves múltját és a város előtt álló közös feladatokat.

Mészáros Annarózsa
Nagy Bálint: a békéhez erő kell, ezt is megmutatta első királyunk– Ünnepi üzenet Hévízről (galéria, videó)

Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Hévízen az államalapításról

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az államalapítás ünnepén Hévíz közössége a Szentlélek templomban gyűlt össze, hogy Szent István király örökségére emlékezzen. Az ünnepi szónoklatokban egyszerre volt jelen a nemzeti hagyomány, a hit és a jövő iránti felelősség.

Hévízen ünnepelték az államalapítást
Hévízen ünnepelték az államalapítást
Fotó: Mészáros Annarózsa

Hévízen ünnepelték az államalapítást - „A hit ad erőt, a közösség ad tartást” 

Az esemény fő szónoka Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedésért felelős államtitkár volt, aki a magyar államiság gyökereit és az ezeréves örökséget helyezte beszéde fókuszába. 
– Nemcsak a város közössége gyűlt ma össze, hanem velünk van ezeréves történelmünk és hitünk ereje is. Augusztus 20. a magyarság legnagyobb ünnepe, hiszen ilyenkor emlékezünk államalapító királyunkra, és arra az örökségre, amelyet ránk hagyott: a keresztény hitre, a nemzeti összetartozásra és egy független, erős Magyarországra - mondta. Az államtitkár hangsúlyozta, Szent István példája ma is iránymutató:
– A történelem újra és újra bebizonyította: mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a sorsunkról, és mindig akkor szenvedtünk vereséget, amikor idegen érdekek kiszolgálói lettünk. A békéhez azonban erő kell, ezt is megmutatta első királyunk, amikor templomokat emeltetett, megszervezte az államot, és országunkat Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

Az államalapítás ünnepét idén is méltó módon köszöntötték Hévízen
"A történelem újra és újra bebizonyította: mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a sorsunkról" - fogalmazott beszédében Nagy Bálint
Fotó: Mészáros Annarózsa

Hévíz kincsei: új közösségi tér és a tó jövője

A szónoklat második felében Nagy Bálint a város előtt álló feladatokat emelte ki. Szólt az új közösségi tér átadásáról, amely szerinte igazi közösségformáló hely lett, és bejelentette: hamarosan a Hévízi-tó megújítása is napirendre kerül. – Szívügyemnek tekintem, hogy ez a természeti és nemzeti kincs méltó módon megújuljon. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy szeptemberben a kormány elé kerülhessen egy átfogó fejlesztési koncepció. Hiszem, hogy valódi értéket most is csak összefogással tudunk létrehozni – hangsúlyozta.

„A mi sorsunk Gézáéhoz hasonló” 

Az államtitkár szavai után Hévíz polgármestere, Naszádos Péter osztotta meg gondolatait a közönséggel. Beszédében a történelem tanulságait kapcsolta össze a mai városvezetés feladataival.
– Mindannyian keressük a sorsunkat: egyénként, városként és nemzetként is. Szent Istváné az volt, hogy olyan nemzetet alapítson, amely ezer évet is túlél. De ne feledkezzünk meg Gézáról sem – róla, aki kereszténynek szánta fiát, és elkezdte építeni azt az országot, amelyet István vitt tovább. Úgy érzem, a mi sorsunk is hasonló: nem hatalmat vagy vagyont örököltünk, hanem a mindennapi munkát, amelyre a jövő városa épülhet.
A polgármester bibliai képpel zárta gondolatait: – Ahogyan az evangéliumban olvassuk: zúgott az ár, fújt a szél, de a ház fennmaradt. Ez a város is fenn fog maradni, ha kitartóan dolgozunk érte.

Az államalapítás ünnepét idén is méltó módon köszöntötték Hévízen
"Istvánnak az volt a sorsa, hogy olyan királyságot alapítson, olyan nemzetet, amely túlél ezer évet" - mondta Naszádos Péter
Fotó: Mészáros Annarózsa

Új kenyér, ének és koszorúzás

Az ünnepséget kulturális és vallási hagyományok is színesítették. Fellépett Varga Miklós énekes, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyből minden jelenlévő vehetett. A program zárásaként Nagy Bálint és Naszádos Péter közösen koszorúzták meg Szent István emlékhelyét.

Az államalapítás ünnepét idén is méltó módon köszöntötték Hévízen
Varga Miklós fellépése sokak szemébe könnyeket csalt
Fotó: Mészáros Annarózsa

A múltból erőt a jövőhöz

Az államalapítás ünnepe Hévízen is emlékeztetett arra, hogy a történelem nem pusztán múlt, hanem iránymutatás a jelenben. Szent István példája, Géza fejedelem öröksége és a közös munka ígérete egyaránt arról szól: a hit, az összefogás és a kitartás az, ami nemzetet és várost egyaránt fenn tud tartani a változó világban.

Augusztus 20: Ünnepség Hévízen

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

 

