Nagy Bálint: a békéhez erő kell, ezt is megmutatta első királyunk– Ünnepi üzenet Hévízről (galéria, videó)

Az államalapítás ünnepén Hévíz közössége a Szentlélek templomban gyűlt össze, hogy Szent István király örökségére emlékezzen. Az ünnepi szónoklatokban egyszerre volt jelen a nemzeti hagyomány, a hit és a jövő iránti felelősség.

Hévízen ünnepelték az államalapítást

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hévízen ünnepelték az államalapítást - „A hit ad erőt, a közösség ad tartást”

Az esemény fő szónoka Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedésért felelős államtitkár volt, aki a magyar államiság gyökereit és az ezeréves örökséget helyezte beszéde fókuszába.

– Nemcsak a város közössége gyűlt ma össze, hanem velünk van ezeréves történelmünk és hitünk ereje is. Augusztus 20. a magyarság legnagyobb ünnepe, hiszen ilyenkor emlékezünk államalapító királyunkra, és arra az örökségre, amelyet ránk hagyott: a keresztény hitre, a nemzeti összetartozásra és egy független, erős Magyarországra - mondta. Az államtitkár hangsúlyozta, Szent István példája ma is iránymutató:

– A történelem újra és újra bebizonyította: mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a sorsunkról, és mindig akkor szenvedtünk vereséget, amikor idegen érdekek kiszolgálói lettünk. A békéhez azonban erő kell, ezt is megmutatta első királyunk, amikor templomokat emeltetett, megszervezte az államot, és országunkat Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

"A történelem újra és újra bebizonyította: mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a sorsunkról" - fogalmazott beszédében Nagy Bálint

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hévíz kincsei: új közösségi tér és a tó jövője

A szónoklat második felében Nagy Bálint a város előtt álló feladatokat emelte ki. Szólt az új közösségi tér átadásáról, amely szerinte igazi közösségformáló hely lett, és bejelentette: hamarosan a Hévízi-tó megújítása is napirendre kerül. – Szívügyemnek tekintem, hogy ez a természeti és nemzeti kincs méltó módon megújuljon. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy szeptemberben a kormány elé kerülhessen egy átfogó fejlesztési koncepció. Hiszem, hogy valódi értéket most is csak összefogással tudunk létrehozni – hangsúlyozta.

„A mi sorsunk Gézáéhoz hasonló”

Az államtitkár szavai után Hévíz polgármestere, Naszádos Péter osztotta meg gondolatait a közönséggel. Beszédében a történelem tanulságait kapcsolta össze a mai városvezetés feladataival.

– Mindannyian keressük a sorsunkat: egyénként, városként és nemzetként is. Szent Istváné az volt, hogy olyan nemzetet alapítson, amely ezer évet is túlél. De ne feledkezzünk meg Gézáról sem – róla, aki kereszténynek szánta fiát, és elkezdte építeni azt az országot, amelyet István vitt tovább. Úgy érzem, a mi sorsunk is hasonló: nem hatalmat vagy vagyont örököltünk, hanem a mindennapi munkát, amelyre a jövő városa épülhet.

A polgármester bibliai képpel zárta gondolatait: – Ahogyan az evangéliumban olvassuk: zúgott az ár, fújt a szél, de a ház fennmaradt. Ez a város is fenn fog maradni, ha kitartóan dolgozunk érte.