Becsaptak, bántalmaztak, nem tudni, hogyan tovább? – áldozatok is kérnek segítséget Zalában

A Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ tavaly januárban kezdte működését, s napról napra többen keresik őket személyesen, levélben vagy telefonon. Mondhatjuk, egyre többen ismerik a szolgáltatást, de fontos feladatnak tekinti a központ, hogy minél több emberben tudatosuljon: van segítség Zala vármegyében is. Drávecz Balázs koordinátor, a központ vezetője fogadott a Bíró Márton utcai épületben, körbevezetett a kulturált és modern helyiségekben. Gyenese Emese áldozatsegítő ügyintézőnél éppen ketten ültek: a személyszállítással foglalkozó család azért került bajba, mert valaki felgyújtotta több gépkocsijukat, átmeneti támogatásra van szükségük az ügy lezártáig.

Drávecz Balázs elmondta, az Áldozatsegítő Központ megfelelő környezetet biztosít akár a pszichológusi segítséget igénylők részére is.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Áldozatsegítő Központ az elszenvedett sérelmekkel kapcsolatban

ingyenes jogi tanácsadást,

pszichológiai segítségnyújtást,

és ügyviteli segítséget biztosít.

Hozzásegíti az áldozatokat a kormányhivatal által kiadott áldozati státusz igazoláshoz, illetve azonnali pénzügyi segélyhez, például lakhatási, ruházkodási vagy kegyeleti kiadások esetén. Sőt, állami kárenyhítés vehető igénybe, ha valaki ellen szándékos erőszakos bűncselekményt követnek el, illetve halál esetén a hozzátartozókat is támogatják a pénzügyi keretekhez mérten. Drávecz Balázs két évtizedes rendőri tapasztalattal a háta mögött mesél a 2017 óta épülő, bővülő ÁSK hálózatának erősségéről. A fiatalok problémáival kapcsolatos kábítószer-ellenes szaknyomozóként és bűnmegelőzési szakemberként sok mindent látott, s már akkor felkarolta a sértetteket.

- Bármilyen furcsa, valakinek például egy kis értékű lopás vagy támadás is tud akkora traumát és lelki megrázkódtatást okozni, hogy szakemberre van szüksége. Nálunk ebben a barátságos környezetben kaphatnak érzelmi támogatást az áldozatok - mutat körbe a gyermeksarokkal berendezett szobában. - A fiatalok mellett az idősebb korosztály problémáit ugyanúgy ismerem. Zalában ugyancsak elharapózott az internetes csalások száma, sokszor egyedülálló, idős, könnyen megvezethető nyugdíjasok a célpontok. A minap egy idősebb hölgytől csalt ki több millió forintot egy magát híres énekesnek kiadó férfi. Másik esetben 21 napon át csalták ki az egész életükben megtakarított, több mint 10 millió forintjukat az áldozatoktól, miután banki ügyintézőnek adták ki magukat a csalók. Jobbára mobilapplikációs és nigériai típusú csalásokkal találkozunk, az áldozatoknak igyekszünk mindenben segíteni. Sajnos hetente találkozunk ilyen esetekkel – tette hozzá a Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ koordinátora.