1 órája
Becsaptak, bántalmaztak, nem tudni, hogyan tovább? – áldozatok is kérnek segítséget Zalában
Zalaegerszeg az egyik legbiztonságosabb város, legyen szó bármely bűncselekményről, gépkocsifeltörésről, hegyi pincék kifosztásáról vagy akár emberölésről. Ám mindez nem jelenti azt, hogy az alacsonyabb számok ellenére ne lenne szükség az Áldozatsegítő Központ segítségére itt, s az egész vármegyében. Mert a mindennapok tapasztalatai ezt mutatják: a bűncselekmények miatt traumatizált vagy az átmeneti megélhetési gondokkal küzdő áldozatok ezen a helyen megértésre és segítségre találnak.
Gyenese Emese és Drávecz Balázs, a Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ munkatársai várják a hozzájuk betérőket.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ tavaly januárban kezdte működését, s napról napra többen keresik őket személyesen, levélben vagy telefonon. Mondhatjuk, egyre többen ismerik a szolgáltatást, de fontos feladatnak tekinti a központ, hogy minél több emberben tudatosuljon: van segítség Zala vármegyében is. Drávecz Balázs koordinátor, a központ vezetője fogadott a Bíró Márton utcai épületben, körbevezetett a kulturált és modern helyiségekben. Gyenese Emese áldozatsegítő ügyintézőnél éppen ketten ültek: a személyszállítással foglalkozó család azért került bajba, mert valaki felgyújtotta több gépkocsijukat, átmeneti támogatásra van szükségük az ügy lezártáig.
Az Áldozatsegítő Központ az elszenvedett sérelmekkel kapcsolatban
- ingyenes jogi tanácsadást,
- pszichológiai segítségnyújtást,
- és ügyviteli segítséget biztosít.
Hozzásegíti az áldozatokat a kormányhivatal által kiadott áldozati státusz igazoláshoz, illetve azonnali pénzügyi segélyhez, például lakhatási, ruházkodási vagy kegyeleti kiadások esetén. Sőt, állami kárenyhítés vehető igénybe, ha valaki ellen szándékos erőszakos bűncselekményt követnek el, illetve halál esetén a hozzátartozókat is támogatják a pénzügyi keretekhez mérten. Drávecz Balázs két évtizedes rendőri tapasztalattal a háta mögött mesél a 2017 óta épülő, bővülő ÁSK hálózatának erősségéről. A fiatalok problémáival kapcsolatos kábítószer-ellenes szaknyomozóként és bűnmegelőzési szakemberként sok mindent látott, s már akkor felkarolta a sértetteket.
- Bármilyen furcsa, valakinek például egy kis értékű lopás vagy támadás is tud akkora traumát és lelki megrázkódtatást okozni, hogy szakemberre van szüksége. Nálunk ebben a barátságos környezetben kaphatnak érzelmi támogatást az áldozatok - mutat körbe a gyermeksarokkal berendezett szobában. - A fiatalok mellett az idősebb korosztály problémáit ugyanúgy ismerem. Zalában ugyancsak elharapózott az internetes csalások száma, sokszor egyedülálló, idős, könnyen megvezethető nyugdíjasok a célpontok. A minap egy idősebb hölgytől csalt ki több millió forintot egy magát híres énekesnek kiadó férfi. Másik esetben 21 napon át csalták ki az egész életükben megtakarított, több mint 10 millió forintjukat az áldozatoktól, miután banki ügyintézőnek adták ki magukat a csalók. Jobbára mobilapplikációs és nigériai típusú csalásokkal találkozunk, az áldozatoknak igyekszünk mindenben segíteni. Sajnos hetente találkozunk ilyen esetekkel – tette hozzá a Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ koordinátora.
Amikor érzelmileg is megérint egy család története
Sokszor a központ munkatársait is erősen megérinti az áldozatok által megélt tragédia. Ilyen volt egy közlekedési balesetben elhunyt lány története. A szülőket a Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ pszichológusa fogadta több alkalommal. Egy gyermeket elveszíteni mindig borzasztó, főleg egy bűncselekmény vagy közlekedési szabálytalanság, felelőtlenség során.
- Lelki megrázkódtatás, krízis esetén nyolcalkalmas, egyórás foglalkozást nyújtunk, amit még további nyolc alkalommal lehet meghosszabbítani. Elmondhatjuk, hogy ez nagyon fontos eleme munkánknak. Jó tudni, hogy az érzelmi támogatást a többi szolgáltatástól eltérően rendőrségi eljárás nélkül is megadjuk, ezt sokan veszik igénybe – felelte érdeklődésünkre Drávecz Balázs.
A Magyar Nemzet nemrég arról számolt be, hogy egy gyilkosság után az elkövető közvetlen családtagjának nyújtottak segítséget, aki így valamivel könnyebben dolgozta fel a családi tragédiát.
Áldozatsegítő központ, zalai sajátosságokkal
Az egykori szaknyomozó a zalai eseteket úgy jellemzi, hogy a pszichológiai segítségnyújtás során 90 százalékban kapcsolati erőszak áldozatai számítanak a központra. Legtöbbször nők kérnek segítséget. A bántalmazott férfiak szemérmesebbek, s bizonyára szégyellik az abúzust. Szomorú, de nem ritka a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény sem. Zaklatás miatt is volt cifra eset Zalában, ahol egy balta került elő szerelemféltésből, s majdnem gyilkosság lett a vége. Egy másik esetben a közelmúltban ugyancsak szerelemféltésből kis híján a volt párjára gyújtotta a házat az elkövető. A zalai központ a többihez hasonlóan a rendőrség OPTOUT rendszeréből értesül az áldozatokról, a bűncselekmény során jelzik feléjük, ha valaki beleegyezik a segítségkérésbe.
Elsőként határokon átnyúló szolgáltatás
A koordinátor búcsúzóul arról beszélt, hogy az országban elsőként a határon túlra is elvitték az ÁSK hírét, a szomszédos muravidéki magyarsággal vették fel a kapcsolatot. Fontos tudnivaló, hogy a központok uniós polgároknak ugyanúgy segítséget jelentenek, ha Magyarországon történt bűncselekmények következtében érintettek. Drávecz Balázs hangsúlyozta továbbá, hogy prevenciós, bűnmegelőzési tevékenységet folytatnak a zalai kollégák több helyen, főleg a Balaton környékén. Munkájukat pedig nemsokára egy civilekkel közös megállapodás teljesítheti ki, amiről később beszámolunk.
Ahogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter fogalmazott, az Áldozatsegítő Központok és az Áldozatsegítő Pontok tevékenysége, a kormányhivatalok és a rendőrség közötti kimagaslóan korrekt kapcsolat azt teszi lehetővé, hogy most már nem csak az elkövető van fókuszban, hanem az áldozatra is gondolnak. Legutóbb Tatabányán nyílt meg az ország 18. áldozatsegítő központja, a kormány célja, hogy 2025 végéig minden vármegyeszékhelyen működjön egy ilyen szolgálat. Az áldozatok a nap 24 órájában hívhatják az ingyenes 06 80 225 225-ös telefonszámot. A zalaegerszegi központ a 92/765-600-as telefonszámon és az [email protected] email-címen érhető el.
