18 perce
Csak úgy huss, ne tűnjön el a pénzünk – Így ismerhetjük fel az adathalász kísérleteket
Az adathalászat mára már fogalommá vált, mégis sokan áldozatául esnek. Minden intés ellenére kiadják bankkártyaadataikat, jelszavaikat, huss, máris eltűnt a pénz a bankszámlájukról. A csalók mindig újabb módszereket találnak ki. Ilyen új trükk a Google-csalás, amelyre ügyfeleit figyelmezteti az MBH Bank.
A Google-csalás során a Google nevét, szolgáltatásait vagy platformjait használják fel a megtévesztéshez. A bűnözők egyre trükkösebbek: valódinak tűnő e-mailekkel, SMS-ekkel vagy akár telefonhívásokkal próbálják megszerezni az emberek személyes és banki adatait, hívja fel a figyelmet az MBH Bank.
Google-csalás az új trükk
A csalók a bankok vagy más szolgáltatók online felületéhez megtévesztésig hasonló hamis weboldalakat hoznak létre, amelyeket a Google keresőben szponzorált hirdetésként népszerűsítenek, vagy link formájában küldenek el. Ha egy ilyen oldalon valaki megadja adatait, az azonosítók, jelszavak és SMS-kódok birtokában a csalók máris bejutnak a netbankjába, és tranzakciókat kezdeményeznek a tudta nélkül.
Gyanúra okot adó jelek
- Az MBH Bank összegyűjtötte ezeket, amelyek segítik csalók felismerését:
- A gyanús e-mail-címben a feladó neve ismerős lehet, de a cím nem hivatalos, mert pl. nem szerepel benne az ”mbhbank”, vagy nem „.hu”-ra végződik, vagy szokatlanul hosszú.
- Sürgető, fenyegető üzenetben azt állítják például, hogy zárolják a számlánkat, megszüntetik az előfizetését, ha nem cselekszünk azonnal.
- Hibás vagy magyartalan a levél megfogalmazása, amelyben helyesírási hibákkal, elütésekkel találkozhatunk.
- Vegyük észre, hogy a kattintásra csábító link furcsának tűnő, ismeretlen URL címmel rendelkezik. Ez olyan weboldalra vezet, ami nem a bank hivatalos oldala.
- Netbanki azonosítót, jelszót, PIN-kódot kérnek, amit az MBH Bank sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér.
Hogyan védekezhetünk ez ellen?
- A bank webcímét közvetlenül írjuk be. Soha ne keresőből nyissuk meg a netbankot. Mielőtt bejelentkezünk, győződjünk meg arról, hogy valóban az MBH Bank weboldalán (www.mbhbank.hu) vagyunk!
- Csak hivatalos appot használjunk, kizárólag megbízható alkalmazás-áruházból töltsük le a bank alkalmazását!
- Engedélyezzük az értesítések (SMS, push) küldését: így azonnal információt kaphatunk a számlákon lévő mozgásokról. Figyelmesen olvassuk el a banki SMS és push üzeneteket, az azokban megküldött kódokat senkinek ne adjuk ki!
- Ne kattintsunk linkekre. Kerüljük az e-mailben vagy SMS-ben kapott hivatkozásokat, amelyekben adatainak megadására kérnek.
- Tartsuk titokban érzékeny adatainkat: soha ne adjuk meg jelszavunkat, az SMS-kódot vagy azonosítót e-mailben, telefonon vagy gyanús oldalakon!
- Védjünk eszközeinket. Használjunk képernyőzárat (PIN, ujjlenyomat, arcfelismerés), feloldásukra pedig erős jelszót! Telepítsünk vírusirtót, és rendszeresen frissítsük eszközeinket!
- A nyilvános wifi helyett inkább mobilnetet használjunk a bankoláshoz!
- Bankszámlánkon állítsunk be átutalási limitet, kártyájához napi limiteket, amelyet tartsunk alacsonyan!
Ha ezt nem tesszük, bizony pénzük bánja. Az MNB pénzforgalmi statisztikájából kiderül, hogy közel 8,5 milliárd forintot loptak el 2025 első három hónapjában a magyarok bankszámláiról.