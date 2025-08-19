Csak úgy huss, ne tűnjön el a pénzünk – Így ismerhetjük fel az adathalász kísérleteket

A Google-csalás során a Google nevét, szolgáltatásait vagy platformjait használják fel a megtévesztéshez. A bűnözők egyre trükkösebbek: valódinak tűnő e-mailekkel, SMS-ekkel vagy akár telefonhívásokkal próbálják megszerezni az emberek személyes és banki adatait, hívja fel a figyelmet az MBH Bank.

Soha ne adjuk ki bankszámlaadatainkat se e-mailben, se telefonon, se SMS-ben, mert pénzünk fogja bánni. A Google-csalás módszereire figyelmezteti ügyfeleit az MBH

Fotó: Cliff Hang / Forrás: Illusztráció/Pixabay

Google-csalás az új trükk

A csalók a bankok vagy más szolgáltatók online felületéhez megtévesztésig hasonló hamis weboldalakat hoznak létre, amelyeket a Google keresőben szponzorált hirdetésként népszerűsítenek, vagy link formájában küldenek el. Ha egy ilyen oldalon valaki megadja adatait, az azonosítók, jelszavak és SMS-kódok birtokában a csalók máris bejutnak a netbankjába, és tranzakciókat kezdeményeznek a tudta nélkül.

Gyanúra okot adó jelek

Az MBH Bank összegyűjtötte ezeket, amelyek segítik csalók felismerését:

A gyanús e-mail-címben a feladó neve ismerős lehet, de a cím nem hivatalos, mert pl. nem szerepel benne az ”mbhbank”, vagy nem „.hu”-ra végződik, vagy szokatlanul hosszú.

Sürgető, fenyegető üzenetben azt állítják például, hogy zárolják a számlánkat, megszüntetik az előfizetését, ha nem cselekszünk azonnal.

Hibás vagy magyartalan a levél megfogalmazása, amelyben helyesírási hibákkal, elütésekkel találkozhatunk.

Vegyük észre, hogy a kattintásra csábító link furcsának tűnő, ismeretlen URL címmel rendelkezik. Ez olyan weboldalra vezet, ami nem a bank hivatalos oldala.

Netbanki azonosítót, jelszót, PIN-kódot kérnek, amit az MBH Bank sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér.

Hogyan védekezhetünk ez ellen?

A bank webcímét közvetlenül írjuk be. Soha ne keresőből nyissuk meg a netbankot. Mielőtt bejelentkezünk, győződjünk meg arról, hogy valóban az MBH Bank weboldalán (www.mbhbank.hu) vagyunk!

Csak hivatalos appot használjunk, kizárólag megbízható alkalmazás-áruházból töltsük le a bank alkalmazását!

Engedélyezzük az értesítések (SMS, push) küldését: így azonnal információt kaphatunk a számlákon lévő mozgásokról. Figyelmesen olvassuk el a banki SMS és push üzeneteket, az azokban megküldött kódokat senkinek ne adjuk ki!

Ne kattintsunk linkekre. Kerüljük az e-mailben vagy SMS-ben kapott hivatkozásokat, amelyekben adatainak megadására kérnek.

Tartsuk titokban érzékeny adatainkat: soha ne adjuk meg jelszavunkat, az SMS-kódot vagy azonosítót e-mailben, telefonon vagy gyanús oldalakon!

Védjünk eszközeinket. Használjunk képernyőzárat (PIN, ujjlenyomat, arcfelismerés), feloldásukra pedig erős jelszót! Telepítsünk vírusirtót, és rendszeresen frissítsük eszközeinket!

A nyilvános wifi helyett inkább mobilnetet használjunk a bankoláshoz!

Bankszámlánkon állítsunk be átutalási limitet, kártyájához napi limiteket, amelyet tartsunk alacsonyan!