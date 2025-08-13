augusztus 13., szerda

Gyászhír

1 órája

A zebracsíkos Trabant története – búcsú a szudáni származású gyermekorvostól

Váratlanul érte a tragikus hír a Körmenden élőket, hogy a mindenki által szeretett és tisztelt doktor bácsi elhunyt. Dr. Abdel Hameed számára a gyógyítás nemcsak hivatás volt, hanem életét átszövő szolgálat.

Keszán-Dopita Tünde

A vaol.hu pár nappal ezelőtt számolt be a gyászhírről. Dr. Abdel Hameedet 2025. augusztus 13-án, szerdán 15 órakor kísérik utolsó útjára a molnaszecsődi temetőben. Társportálunk meghatóan búcsúzik a Vas vármegyében igen népszerű, polihisztorként elismert gyermekorvostól. Abdel Hameed doktort ugyan körmendi gyerekorvosként tartották leginkább számon, de nem csupán orvos volt. Molnaszecsődi házában természetgyógyászati rendelőt alakított ki, s itt akupunktúrával is gyógyította a hozzá több száz kilométerről érkező pácienseit. 

Abdel Hameed doktor
Gyászolnak a körmendiek, dr. Abdel Hameed, a szeretett gyermekorvos elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után.
Fotó: Szendi Péter / vaol.hu

Ha a gyógyításra gondolok, akkor a betegeimre gondolok. Nem mindig az alapján dől el egy diagnózis, hogy a különféle vizsgálatok mit mutatnak. (Dr. Abdel Hameed)

Abdel Hameed doktor, a Szudánból érkezett körmendi lokálpatrióta

Bár Magyarországon telepedett le és itt is alapított családot, szudáni gyökereit sohasem feledte el. Noha Szudánban polgárháború dúl, tíz alkalommal rendeztek Szudáni Napokat Körmenden, ahol a hazánkban élő és a világ más országaiba menekült honfitársai találkozhattak és oszthatták meg kultúrájuk egy-egy szeletét a magyarokkal.

Ha csak kis részekben is, de szeretem minden nap érezni, hogy a hazám egy kis szelete velem van.

Színes egyéniség és szerethető ember hírében állt

Amellett, hogy nyugdíjasként is két gyermekorvosi körzetet látott el, ráadásul olykor a feleségét is helyettesítette a háziorvosi praxisában, több, mint 30 évig polgárőrként szolgált. Vidám természetét mi sem mutatja jobban, mint hogy egy zebracsíkos Trabantot is készíttetett, ha már itt nincsenek zebrák, mint a hazájában. Molnaszecsődi 200 éves parasztházában kisebb állatkertet is igyekezett kialakítani, melyből később csak a pávák maradtak meg.

Dr. Abdel Hameed alternatív gyógyászati rendelőjében számos páciens fordult meg.
Fotó: Fülöp Máté

Körmend város nevében hálásan köszönjük, Doktor úr, hogy városunk és a környékbeli települések gyermekeit lelkiismeretes, odaadó munkáddal gyógyítottad. Emléked megőrizzük, munkásságod és példamutatásod tovább él mindazok szívében, akik ismertek és szerettek. Nyugodj békében!” – írja dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere a közösségi oldalán.

 

