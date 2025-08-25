Nemzetközi Festő Szimpózium
1 órája
A siker egyik záloga: egymást inspirálták a résztvevők
Hazánk harmadik legpatinásabb múlttal rendelkező kulturális programsorozata, a Mura Menti Napok keretében rendezték meg a XXIX. Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpóziumot Letenyén.
A Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpózium résztvevői
Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
A szervező Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Dömők József hírportálunknak elmondta: az idei képzőművészeti alkotóműhely munkájában harminc magyar, szlovén és horvát alkotó vett részt, akik egymást is inspirálva színvonalas, művészi képeket készítettek a találkozó alkalmából.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre