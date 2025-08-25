A siker egyik záloga: egymást inspirálták a résztvevők

augusztus 25., hétfő

Nemzetközi Festő Szimpózium

1 órája

Címkék#kultúra#képzőművészet#művésztelep#Mura Menti Napok

Hazánk harmadik legpatinásabb múlttal rendelkező kulturális programsorozata, a Mura Menti Napok keretében rendezték meg a XXIX. Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpóziumot Letenyén.

Gyuricza Ferenc
A Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpózium résztvevői

Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

A szervező Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Dömők József hírportálunknak elmondta: az idei képzőművészeti alkotóműhely munkájában harminc magyar, szlovén és horvát alkotó vett részt, akik egymást is inspirálva színvonalas, művészi képeket készítettek a találkozó alkalmából.

Letenyén idén is megrendezték a Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpóziumot
Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

 

 

