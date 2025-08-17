A négytől a 40 fokig – korábban e napon volt már mindenre példa, s lehet, ma sem lesz unalmas az időjárás

Tavaly augusztus 17-én 40,4 fokot mértek Baján, és ez e nap hőmérsékleti rekordja idehaza. S ha valaki hiányolná egy időjárási helyzetképből a méltán országos hírű Zabart, nos neki sem kell csalódnia: "természetesen" a negatív csúcs a nógrádi faluhoz kötődik: 2013-ban mindössze 4,4 Celsius-fokot regisztráltak Magyarország tán leghidegebb pontján.

Zabari látkép: szép, de hideg...

Forrás: Facebook / Zabar

Nos, ma egyik rekord sem kerül veszélybe, mint ahogyan az előttünk álló héten sem várható új csúcs. Az adatsort böngészve egyébként találunk zalai helyszínt is. Szinte hihetetlen, de 1981 augusztus 19-én Nagykanizsán volt a leghidegebb: hajnalban mindössze 4,6 C-fokig "melegedett" a levegő.