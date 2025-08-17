1 órája
A négytől a 40 fokig – korábban e napon volt már mindenre példa, s lehet, ma sem lesz unalmas az időjárás
Az ember hajlamos azt gondolni, ennél rosszabb már nem jöhet. A tegnapi 37-38 fok például szülhetett ilyen gondolatot. Ám volt már ennél melegebb is itthon e napon: pontosan egy esztendővel ezelőtt.
Tavaly augusztus 17-én 40,4 fokot mértek Baján, és ez e nap hőmérsékleti rekordja idehaza. S ha valaki hiányolná egy időjárási helyzetképből a méltán országos hírű Zabart, nos neki sem kell csalódnia: "természetesen" a negatív csúcs a nógrádi faluhoz kötődik: 2013-ban mindössze 4,4 Celsius-fokot regisztráltak Magyarország tán leghidegebb pontján.
Nos, ma egyik rekord sem kerül veszélybe, mint ahogyan az előttünk álló héten sem várható új csúcs. Az adatsort böngészve egyébként találunk zalai helyszínt is. Szinte hihetetlen, de 1981 augusztus 19-én Nagykanizsán volt a leghidegebb: hajnalban mindössze 4,6 C-fokig "melegedett" a levegő.