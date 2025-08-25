1 órája
Itt a lista legszebb magyar történelmi városokról - ön egyetért a sorrenddel?
A Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett csodasmagyarorszag.hu portál online felmérést végzett, amely alapján összeállította hazánk legszebb történelmi városainak rangsorát. Mint minden hasonló lista, ez a sorrend is nyilván szubjektív, de bepillantást enged abba, hogy az épített örökségre fókuszálva miként látjuk településeink turisztikai értékét.
A Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025 júliusában készítette az online kutatást. A magyarok szerint Eger az ország legszebb történelmi városa, amely toronymagasan a szavazatok 19 százalékával hódította el az első helyet. Visegrád 11%-al a második lett, ezt követi Pécs 10%-al.
Az eredmény korosztályonként változik, hiszen az idősebbeknél Kőszeg és Székesfehérvár is bekerült a tízes rangsorba.
A végeredmény
- Eger
- Visegrád
- Pécs
- Esztergom
- Szentendre
- Szeged
- Sopron
- Tata
- Gyula
- Balatonfüred