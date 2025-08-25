Itt a lista legszebb magyar történelmi városokról - ön egyetért a sorrenddel?

A Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025 júliusában készítette az online kutatást. A magyarok szerint Eger az ország legszebb történelmi városa, amely toronymagasan a szavazatok 19 százalékával hódította el az első helyet. Visegrád 11%-al a második lett, ezt követi Pécs 10%-al.

Az eredmény korosztályonként változik, hiszen az idősebbeknél Kőszeg és Székesfehérvár is bekerült a tízes rangsorba.

A végeredmény