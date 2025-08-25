augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

16°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eger az élen

2 órája

Itt a lista legszebb magyar történelmi városokról - ön egyetért a sorrenddel?

Címkék#Magyar Turisztikai Ügynökség#szavazat#város

A Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett csodasmagyarorszag.hu portál online felmérést végzett, amely alapján összeállította hazánk legszebb történelmi városainak rangsorát. Mint minden hasonló lista, ez a sorrend is nyilván szubjektív, de bepillantást enged abba, hogy az épített örökségre fókuszálva miként látjuk településeink turisztikai értékét.

Zaol.hu

A Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025 júliusában készítette az online kutatást. A magyarok szerint Eger az ország legszebb történelmi városa, amely toronymagasan a szavazatok 19 százalékával hódította el az első helyet. Visegrád 11%-al a második lett, ezt követi Pécs 10%-al. 

 

Az eredmény korosztályonként változik, hiszen az idősebbeknél Kőszeg és Székesfehérvár is bekerült a tízes rangsorba.

A végeredmény

 

  1.  Eger
  2. Visegrád
  3. Pécs
  4. Esztergom
  5. Szentendre
  6. Szeged
  7. Sopron
  8. Tata
  9. Gyula
  10. Balatonfüred

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu