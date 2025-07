Ismét bringások lepték el a ZalaZONE területét (galéria, videó)

A kerékpáros nyílt nappal vasárnap délelőtt várták az érdeklődőket a ZalaZONE Járműipari Tesztpályán. A látogatók vezetett túrán járták be a létesítmény új területeit és a már korábban elkészült szakaszait. A biciklisek a 10–15 kilométeres távot egy csoportban, kényelmes tempóban, szakértői kísérettel tették meg.

A „Gurul a térség” elnevezésű eseményt ezúttal is hatalmas érdeklődés kísérte, a sportos programon csaknem ezer kerékpáros vett részt.A Járműipari Tesztpályán a legfiatalabb biciklis mindössze kettő, a legidősebb pedig 91 és fél éves volt.

Talán utoljára tekerhettek

- A világszinten egyedülálló pálya teljesen új szintre emeli az autógyárak fejlesztési tesztjeit, nem véletlenül hívom a zalaegerszegit a járműipar Szilícium-völgyének. Minden ilyen bemutató alkalommal elámulnak a vendégeink, hogy milyen modern pályafelületeket és óriási innovációt hoztunk itt létre. Jó hallani a sok-sok pozitív véleményt és látni a csodálkozó tekinteteket, amelyekből remélhetőleg ma is kapunk bőven – mondta Vigh László országgyűlési képviselő, a rendezvény házigazdája.

- A létesítmény már a különböző építési folyamatok alatt is hatalmas érdeklődésre tartott számot, így a végső beruházás átadását követően természetes volt, hogy újra nyílt napot tartunk. Elképzelhető, hogy most már tényleg utoljára tekerhetünk végig a területen, hiszen az oválpálya üzembe helyezésével hamarosan csak a tesztelők jöhetnek be ide. Ezért is fontos, hogy még egyszer meg tudjuk mutatni a nyilvánosságnak ezt a különleges komplexumot – fogalmazott Vigh László, akinek a családja is nyeregbe pattant a vasárnapi bringás programon.

Nem szűnik az érdeklődés a pálya iránt

- A zalaegerszegi továbbra is a világ legnagyobb és legmodernebb tesztpályája – hangsúlyozta az indulás előtti köszöntőjében dr. Palkovics László, a létesítmény megvalósításának elindítója. A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos elárulta, ő elsősorban motorozni szeret, a mostani rendezvényre is így érkezett, de a kerékpározás sem áll távol tőle. Palkovics László örömének adott hangot, hogy ilyen sok helyi és környékbeli kíváncsi a világviszonylatban is egyedülálló objektum újdonságaira.