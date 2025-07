Nézd, mit tudnak a vizslák! Profik és amatőrök versenyeztek Zalában (galéria)

A Zalaerdő Zrt. által biztosított festői környezet, a Szentpéterföldei Vadászház környéke három tóval, vadregényes területtel és kiváló infrastruktúrával szolgált otthonául a találkozónak, amely idén is komoly érdeklődés mellett zajlott. Mintegy 80 fő és 35 kutya érkezett a Zalai Vizslás Napra, nemcsak Zala vármegyéből, hanem az ország távolabbi pontjairól, sőt Horvátországból és Ausztriából is.

Rengetegen érkeztek a Zalai Vizslás Napra Fotó: Osadczuk Csaba

Zalai Vizslás Nap: versenyek, közös ebéd, közösségépítés

A napot Frank Máté „üdvözlet a kutyásoknak” kürtszignálja nyitotta meg, majd a „profi” elhozási versennyel vette kezdetét a program, ahol 16 kutya és gazdája mérte össze tudását egy életszerű, akadállyal nehezített feladatban. A szabályok alapján a 2,4X2,4 méter alapterületű, 60 centiméter magas akadályban elhelyezett nagyméretű lőtt nyulat kellett a kutyának 50 méter távolságból indítva be/kiugorva időre a vezetőjéhez vinni.

A versenyt követően Paragi Gábor, a Zalaerdő Zrt. kerületvezető erdésze tartott előadást a kölyökkortól a használati vadászkutya kiképzéséig vezető útról. Őt követte Mentes Andrea vadászkutya-vezető szakember, aki a kiállítások világáról beszélt, hasznos tanácsokat osztva meg a kiállítási felkészítésről.

Fotó: Osadczuk Csaba

A közös ebéd után az „amatőr” elhozási verseny következett, amelyre szintén 16 nevezés érkezett. Itt dummyval dolgoztak a kutyák, és számos szép megoldást láthattak a nézők. Az érdeklődők ezután Czekes Lóránd FCI küllembíró előadását hallgathatták meg, amely átfogó képet adott a rövid szőrű magyar vizsla fajta jellemzőiről és tenyésztési kérdéseiről.

A nap zárásaként Glavatity Gábor, a Magyar Vizsla Klub Egyesület elnöke beszélt a klub működéséről, a fajta jelenlegi helyzetéről és a klubéletről. Az eredményhirdetés során az első helyezettek serleget, oklevelet, Flatazor tápokat, valamint a Vadászműhely által készített bőrpórázokat és nyakörveket vehettek át. Minden résztvevő oklevelet kapott, ezzel is elismerve a közös élményben és tanulásban való aktív szerepvállalást.

– Az évek során sikerült egy olyan közösséget létrehoznunk, amelyben lelkes amatőrök és tapasztalt kutyavezetők is megtalálják a helyüket. A cél továbbra is változatlan: információt adni, közösséget építeni, és méltó figyelmet szentelni a rövid szőrű magyar vizslának – fogalmazott Osadczuk Csaba, a rendezvény szervezője, aki köszönetet mondott minden résztvevőnek és segítőnek, különösen azoknak, akik távoli helyekről érkezve is fontosnak tartották a részvételt.