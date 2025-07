Régi ház, új élet – megszépül a Vöröskereszt Sugár utcai épülete Kanizsán

Aki az elmúlt hetekben járt a Sugár utcán, láthatta a felállványozott épületet, a szakemberek a homlokzaton és a tetőn is dolgoztak. A munkálatokat végző Ács és Társa Kft. az utolsó simításokat végzi a Vöröskereszt épületén, s a hét második felében már az állványzatot is elbontja.

A hét második felére befejeződik a Vöröskereszt kanizsai épületének felújítása. Fotó: Szakony Attila

Vöröskereszt - tető- és homlokzati felújítás

- A kanizsai Sugár utcai ingatlan homlokzatát kikezdte az idő, az elmúlt hónapokban több helyről is apró darabokban hullott a járdára a vakolat - árulta el Szőlősi Márta területi vezető. - Mindez balesetveszélyt jelentett a járókelőkre és a buszt váró emberekre egyaránt, így nem tűrt halasztást az épület felújítása. A probléma megoldásának tervezésekor az állapotfelmérés arra is fényt derített, hogy a tető is rossz állapotban van, mint ahogy az ablakok is rászolgáltak már a karbantartásra.

A felújítás nem érintette az ügyfélfogadást és a véradást

Mint megtudtuk: a helyi védettség alatt álló épületre a civil szervezet összesen mintegy 16 millió forintot fordít. A felújítási munkálatok egyébként nem érintették az ügyfélfogadást, és a véradások is zavartalanul folytak a szervezetnél. Jövő héttől már egy tetőtől talpig új köntösbe bújtatott, igényesen felújított épületben várják a Vöröskereszt kanizsai munkatársai az ügyfeleiket.