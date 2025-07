Megbomlott elméjű munkásőr lőtte le a zalai bírót – ma sem felejtik kollégái Vlasics Antalt

Dr. Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője közleményben tájékoztatott az eseményről, és a gyilkosság körülményeit is felidézte. Mint írta, dr. Vlasics Antal gyilkosa az egyik ügyfele volt, akinek kalandos életét végig a kommunizmus ideológiája szőtte át. Horváth Kulcsár Ferenc az I. világháborúban az orosz fronton harcolt, majd fogságba esését követően megjárt több hadifogolytábort, ahol komoly hatást gyakoroltak rá az akkor már Oroszország-szerte teret nyert bolsevista eszmék. Ezt később maga is képviselte, mikor néhány éves orosz tartózkodása után – várandós feleségét hátrahagyva - pártutasításra visszatért Magyarországra. Csatlakozott az illegalitásban működő magyar kommunistákhoz, és a negyed évszázados Horthy-korszak alatt feltételezhetően ez a mozgalom határozta meg az életét. A II. világháború végén Marcaliban végre fontosnak is érezhette magát, miután orosz nyelvtudása miatt a helyi kommunistáknak nagy szükségük volt rá az első időkben: tolmácsként működött közre a bevonuló szovjet alakulatok és a helyi magyar kommunista pártvezetés között.

A zalai származású dr. Vlasics Antal sírja

Horváth Kulcsár később háttérbe szorult, a közélet irányításában nem számoltak vele, de a múltja miatt mint a munkásmozgalom régi harcosára tekintettek rá. Az 1956-os forradalom idején szükségét érezte, hogy a párt iránti elkötelezettségét demonstrálja, ezért – a helyi legenda szerint – félelmet nem ismerve járta Marcali utcáit, és azt kiabálta: „Ide lőjjetek!”. A forradalom leverése után belépett a munkásőrségbe, és egyfajta kirakatemberként szolgálta a Magyar Szocialista Munkáspárt érdekeit: előadásokra hívták, iskolákban, gyűléseken tartott beszédeket, és mesélt a múltjáról.

Vlasics Antal gyilkosa korábban hasba lőtte a szomszédját

Ekkor támadt először emberre Horváth Kulcsár a harctéren kívül: egy vita hevében, 1958-ban hasba lőtte szomszédját, azonban a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kegyelemben részesítette, így végül elkerülte a büntetést. Az 1960-as évek elején egyre jobban elhatalmasodtak rajta az időskorral járó szellemi leépülés jelei, ennek ellenére a marcali pártvezetés eltűrte, hogy továbbra is önvédelmi fegyvert tartson magánál. Egy példa az idős ember megbomlott elméjére: feljelentette a búzát szállító teherautó vezetőjét, mert szállítás közben egy kevés búza leszóródott a gépkocsi platójáról, mondván: a sofőr szándékosan megkárosította a Magyar Népköztársaságot.