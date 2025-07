A vesszőfonás jövedelemszerző tevékenység is lehet

A péntek délutáni záró foglalkozáson Lőrincz István, a programsorozat főszervezője, s egyben a vesszőfonás vezetője arról beszélt, hogy olyan hasznos tudás alapjait szerezhették meg a résztvevők az öt nap alatt, ami akár egész életükön át elkísérheti őket. Ahhoz, hogy a vesszőfonás készségükké váljon, értelemszerűen ez a rövid időszak kevés, ám ahhoz elegendő, hogy megszerettesse velük a technikát, s megadja számukra azt az alapot, amiből a későbbiekben tovább lehet építkezni.

Kézműves technikákkal, köztük a szalma- és vesszőfonással ismerkedtek a program résztvevői

Fotó: Gyuricza Ferenc

A vesszőfonás akár jövedelemszerző tevékenység is lehet

- A kosár-, vagy nevezzük inkább vesszőfonásnak, akár egész életre szóló elfoglaltság és jövedelemszerző tevékenység is lehet – mondta Lőrincz István. – A célunk persze nem az volt, hogy vesszőfonó mestereket neveljünk, azt szerettük volna, ha a gyerekek megismerik, és megszeretik ezeket a technikákat.

Széles körű összefogás

Lőrincz István hozzátette: az idei már a második nyári foglalkozás-sorozat volt, amit Kistolmácson tartottak. A programhoz a hátteret, a kereteket és az étkezést a Máltai Szeretetszolgálat, az alapanyagokat Murarátka önkormányzata, illetve a szalmafonást tanító Nyakó Gábor biztosította, míg a helyszínt a házigazda község önkormányzata bocsájtotta rendelkezésükre. A foglalkozások vezetésében Némethné Szmodics Márta és Szabó Katalin működött még közre.

Négy településről 16 gyermek

- A program gerincét a vesszőfonás, a vesszővel való munkálatok tették ki, délután pedig irányított szabad foglalkozások keretében a nemezeléssel, a quillinggel és a szalmafonással ismerkedtek a gyerekek, akik Murarátkáról, Kistolmácsról, Oltárcról és Zajkról érkeztek – folytatta a programok vezetője. – Ez a négy dél-zalai kistelepülés összesen 16 résztvevőt adott, rajtuk kívül volt még két budapesti vendégünk is, a saját unokáim, akik szintén örömmel kapcsolódtak be a tevékenységekbe. Az öt nap alatt olyan gyakorlatra tettek szert a gyerekek, hogy rögtönzött zárókiállítás keretében meg is tudtuk mutatni munkáik eredményét.

Hagyományt teremtenének

Lőrincz István azt mondja: az érintett települések vezetőivel, illetve a Máltai Szeretetszolgálattal közösen azt szeretnék, ha hagyománnyá válna ez a nyári kézműves foglalkozás-sorozat. Ebben a résztvevők is partnerek lennének, valamennyien a folytatást kérték a szervezőktől. Azt is elmondták, szeretnék, ha a jövő évben a vesszőfonás mellett a szalmafonással is többet foglalkozhatnának, így a következő évi programot már azzal a szándékkal szerveznék meg, hogy e két tevékenység közel azonos hangsúlyt kapjon.